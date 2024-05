Jogos de Fortaleza e Ferroviário são adiados pela CBF por conta de tragédia no Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou “todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024”, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira (7).

O adiamento inclui duas partidas de representantes do futebol cearense: o jogo entre Ferroviário e São José, pela Série C do Brasileirão, inicialmente marcado para o próximo sábado (11), e o jogo entre Fortaleza e Internacional, pelo Brasileirão Sub-20, inicialmente marcado para o dia 16.

PARTIDAS DE TIMES CEARENSES ADIADAS

Ferroviário x São José/RS | Brasileirão Série C | Estádio Presidente Vargas

Fortaleza x Internacional/RS | Brasileirão Sub-20 | Estádio Presidente Vargas

As novas datas e os novos horários destas partidas ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo, foram adiadas 43 partidas do futebol brasileiro, envolvendo jogos da Série A, Série C, Série D, Brasileirão Sub-20 e Brasileirão Feminino.