Conselho Deliberativo do Ceará faz campanha para arrecadar água e alimentos para o povo gaúcho

O Conselho Deliberativo do Ceará lançou nesta quarta-feira (8), uma campanha de doação de água e alimentos ao povo gaúcho, que passa momentos difíceis em decorrência das fortes chuvas no Estado. As doações podem ser feitas no dia 14, na sede do clube em Porangabuçu, quando acontecerá reunião do conselho deliberativo do clube.

O presidente do conselho, Herbet Gonçalves Santos, lançou a campanha nesta quarta-feira:

"Vamos nos unir em uma campanha de doação ao povo gaúcho neste momento difícil em decorrência das fortes chuvas. Caso vá para Carlos de Alencar Pinto no dia 14/05, leve alimentos e água potável e vamos mostrar a força, a união, e acima de tudo, a solidariedade da nossa torcida. Contamos com vocês! Saudações alvinegras!"

Além do Alvinegro, outros times também entraram na campanha para ajudar o povo gaúcho. Jogadores do Internacional e do Grêmio têm participado do resgate de vítimas nas cidades. O Rio Grande do Sul enfrenta fortes enchentes. O governo do estado já confirmou 100 mortes, além de 128 desaparecidos e 372 feridos. Além da capital Porto Alegre, outras cidades foram tomadas pela água após fortes chuvas.