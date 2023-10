Guerrero diz que preferia enfrentar Corinthians na final da Sula e elogia Fortaleza: ‘grande rival’

O atacante peruano Paolo Guerrero, principal destaque da LDU, rival do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana 2023, concedeu entrevista após o empate em 0 a 0 entre sua equipe e o Defensa y Justicia, resultado que confirmou a classificação para a decisão.

Guerrero é um dos grandes nomes da história recente do Corinthians. Ele foi autor do gol do título do Mundial de Clubes de 2012. Por isso, havia certa expectativa por parte do atacante de enfrentar seu ex-clube na final, o que não se confirmou.

Paolo Guerrero Atacante da LDU Estávamos esperando o rival entre Corinthians e Fortaleza, eu preferia o Corinthians, porque tenho um passado no Corinthians, uma história. Mas o Fortaleza é um grande rival, sabemos que será difícil e uma grande final”, completou o peruano.

O atacante ainda destaca a campanha da LDU para disputar o título da Sul-Americana. Na semifinal, o time eliminou o Defensa y Justicia.

“Chegamos merecidamente à final, agora continuamos trabalhando, focados, a prova mais difícil ainda está por vir, que é a final”, destacou o jogador de 39 anos, que acumula ainda passagens por Flamengo, Internacional e Avaí.

“É o objetivo de todo o grupo e graças a Deus conseguimos avançar para a final. Passamos por rivais difíceis e nos classificamos merecidamente”, disse Guerrero. Fortaleza e LDU se enfrentam no dia 28 de outubro, no Uruguai.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.