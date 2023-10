Conheça a LDU, rival do Fortaleza na Final da Copa Sul-Americana

O Fortaleza conheceu, nesta quarta-feira (4), o adversário na final da Copa Sul-Americana 2023: a LDU, do Equador. O clube eliminou o Defensa Y Justicia, da Argentina, na outra semifinal e avançou para encarar o Leão em jogo único no dia 28 no Uruguai: o confronto teve placar agregado de 3 a 0, com uma vitória equatoriana em casa (3x0) e um empate (0x0), na Argentina.

O Diário do Nordeste apresenta detalhes da LDU, rival do Leão na disputa do título da Sula em 2023.

Histórico

A Liga Deportiva Universitaria, mais conhecida como LDU, está no rol dos principais clubes do Equador, ao lado do Barcelona de Guaiaquil, Emelec e El Nacional.

Os Albos possuem 11 títulos equatorianos, enquanto maior vencedor é o Barcelona, que tem 16 taças. Também conquistou uma Copas do Equador (2019) e duas Supercopas do Equador (2020 e 2021).

Legenda: A LDU tem um elenco experiente na busca pelo título da Sul-Americana Foto: Divulgação / LDU

Porém, os títulos da LDU não se resume a nacionais: a equipe de Quito possui 4 títulos continentais. A principal conquista da equipe foi a Libertadores de 2008, em pleno Maracanã contra o Fluminense.

Um ano depois, o time conquistou a Sul-Americana, vencida também em cima do Fluminense, quando a final ainda era em duas partidas.

Os dois outros títulos são a Recopa Sul-Americana em 2009 (em cima do Internacional) e 2010 (diante do Estudiantes, da Argentina).

Carrasco de Brasileiros

A LDU tem um histórico de confrontos contra times brasileiros na história, superando nossos clubes em 7 oportunidades. Santos (quartas da Sul-Americana 2004), Fluminense (final da Libertadores 2008), Internacional (Final Recopa Sul-Americana 2009), Fluminense (Final da Sul-Americana 2009), Vasco (2ª Fase da Sul-Americana 2018), Grêmio (Oitavas de Final da Sul-Americana 2021) e São Paulo (Quartas de Final da Sul-Americana 2023).

O detalhe é que os Albos nunca perderam uma final para times brasileiros, ao vencer duas vezes o Fluminense e uma vez o Internacional.

Mas vale lembrar que todos os confrontos foram disputados em ida e volta, e que a LDU é sempre muito forte em seu estádio Casa Blanca, na altitude de Quito de 2,734 metros, com capacidade para 41 mil pessoas.

Como a final da Sul-Americana é em jogo único, o Tricolor de Aço não precisará jogar no temido estádio.

Elenco e formação

A LDU possui um elenco experiente. Os destaques do elenco são os atacantes Paolo Guerrero (ex-Fla e Corinthians), Jhojan Julio (ex-Santos) e os meias Alvarado e Ibarra. O volante Piovi e o goleiro Domínguez também são destaques da equipe do treinador Luis Zubeldía, argentino de 42 anos.

Zubeldía escala a equipe em um 4-2-3-1 com Alexander Domínguez no gol, a primeira linha de 4 formada por Leonel Quiñónez, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé e José Quintero.

Legenda: A LDU tem jogadores experientes, como o peruano Paolo Guerrero (à direita) Foto: DIVULGAÇÃO / LDU

Os dois volantes são Mauricio Martínez e Ezequiel Piovi. Sebastián González joga centralizado com meia, Jhojan Julio aberto pela esquerda, Renato Ibarra aberto pela direita. Na frente o peruano Paolo Guerrero na referência do ataque.

A LDU é a 4ª colocada no seu campeonato nacional com 14 pontos, mas tem um jogo a menos, e pode assumir a liderança se vencer o jogo atrasado, já que o líder Barcelona tem 16 pontos.