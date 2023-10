Fora desde fevereiro, Pedro Rocha volta a treinar com elenco do Fortaleza após recuperação

Após longo tempo ausente dos gramados, o atacante Pedro Rocha voltou a treinar com o grupo do Fortaleza nesta quinta-feira (5). O atacante está apto clinicamente após ter sido submetido a uma cirurgia de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo em março.

Ainda no dia 14 de fevereiro, o atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo ao fim da partida contra o Bahia e foi submetido a cirurgia, com previsão de recuperação de oito meses.

No mês passado, o diretor de serviços médicos do Fortaleza, Dr. Cláudio Maurício, conversou com a imprensa e disse que Pedro Rocha poderia voltar a jogar antes mesmo da 31ª rodada da Série A, em novembro.

Até estar apto para treinar nesta quinta-feira, Pedro Rocha passou por fases de transição física para ganhar mais força e volume muscular na perna afetada.

Preparação

O Fortaleza está em preparativos visando o duelo com o América-MG, partida de domingo (8), às 18h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro.

Para o duelo, o zagueiro Marcelo Benevenuto está suspenso, além de Hércules e Marinho seguirem no departamento médico.