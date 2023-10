Situação do gramado do estádio que irá receber Fortaleza x LDU preocupa torcedores; veja vídeo

A 23 dias da grande final da Copa Sul-Americana de 2023, o Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, vai passando por obras no gramado para poder receber o confronto decisivo entre Fortaleza e LDU, do Equador. A decisão do torneio internacional está marcada para o dia 28 de outubro, às 17h.

Nas imagens, a grama aparece sendo replantada e bem danificada. O processo de recuperação do plantio está sendo feito sob responsabilidade da Conmebol. Assista abaixo:

ONDE TUDO COMEÇOU

Legenda: Quando jogou pela Sul-Americana no início do ano, foi assim que o Fortaleza encontrou o gramado do estádio Foto: LUCAS CATRIB / SVM

O Estádio Domingo Burgueño foi o palco do primeiro confronto internacional do Fortaleza na atual temporada. O time de Juan Pablo Vojvoda enfrentou o time da casa o Deportivo Maldonado e ficou no empate por 0 a 0. Na partida de volta, o Leão venceu por 4 a 0 no Castelão e avançou para a 3ª fase eliminatória, onde foi eliminado pelo Cerro Porteño, do Paraguai.

Com a eliminação, o Tricolor ingressou na fase de grupos da Copa Sul-Americana e realizou uma excelente campanha para chegar na grande final do torneio. O palco onde tudo foi iniciado também pode marcar o maior momento dos 105 anos de história do clube, que serão completados no próximo dia 18 de outubro.