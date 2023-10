Fortaleza inicia venda de ingressos com promoção para mulheres em jogo com América-MG; veja detalhes

A venda de ingressos para Fortaleza x América-MG começou nesta sexta-feira (6). O Tricolor liberou a meia-entrada para as mulheres em todos os setores. As equipes se enfrentam em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É possível adquirir os ingressos nas lojas físicas e online. Basta acessar o site Leão Tickets ou ir até as Lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço. No dia do jogo, os bilhetes também serão vendidos nas bilheterias da Arena Castelão.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Superior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa Nova: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)

Setor Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)



*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Já os torcedores do time visitante podem adquirir entradas do setor Superior Norte. Os valores são de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

CHECK-IN

Os torcedores interessados em confirmar a presença no duelo precisam acessar o site sociofortaleza.com.br. Todos os planos já podem realizar o check-in.

Fortaleza e América-MG se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.