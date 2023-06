Cruzeiro x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de 11 dias sem jogos, o Fortaleza vai voltar a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 11ª rodada da competição é contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Mineirão, a partir das 19h (horário de Brasília).

O confronto é direto na disputa por posições na tabela de classificação. Os dois times possuem a mesma pontuação, 14 pontos conquistados, mas o Cruzeiro inicia a rodada a frente do Leão, pelos critérios de desempate. A equipe mineira é a 9ª colocada, enquanto o Tricolor está na 11ª posição.

A campanha dos times nas últimas cinco rodadas também é a mesma. São dois empates, duas derrotas e uma vitória para cada lado.

Transmissão

O jogo vai ser transmitido pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa as emoções do confronto com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

A equipe de Juan Pablo Vojvoda não iniciou o mês de Junho da melhor maneira. Na temporada, não venceu nos últimos três jogos e nem balançou as redes.

Entretanto, o tempo de descanso e recuperação física depois da Data FIFA trazem novas expectativas para o time tricolor. O Fortaleza vinha desde fevereiro disputando jogos de três em três dias, além de ser a equipe da Série A que mais entrou em campo no ano de 2023.

Contra o Cruzeiro, o Leão tem mais uma oportunidade de melhorar o rendimento na temporada como visitante, além de quebrar mais outro tabu: o Fortaleza jamais venceu o time mineiro jogando em Belo Horizonte.

Para alcançar as metas no confronto, Vojvoda conta com o retorno do atacante Guilherme e terá quase todas as peças do elenco à disposição. Ao todo, 24 atletas viajaram com a delegação. O goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha seguem entregues ao Departamento Médico. O zagueiro Ceballos também ficou de fora dos relacionados.

Do outro lado, o Cruzeiro deve manter a base do time que entrou em campo no empate contra o Bahia, antes da parada no campeonato. Estão de fora, Matheus Jussa (emprestado pelo Fortaleza); Wesley Gasolina, Ramiro e Rafael Bilu (lesionados); Richard Coelho (afastado).

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe; Guilherme, Galhardo e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha técnica | Cruzeiro x Fortaleza

Local: Mineirão, Belo Horizonte

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 21/06/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)