Fortaleza x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza segue em busca dos seus objetivos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Atlético-MG, em partida válida pela 12ª rodada da competição. Depois de quase um mês longe do torcedor, a equipe Tricolor agora volta a entrar em campo na Arena Castelão, neste sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília).

Depois de voltar a vencer no campeonato, contra o Cruzeiro na última rodada, o time de Vojvoda agora tenta manter uma sequência de vitórias. Na tabela, o Fortaleza soma 17 pontos e inicia a rodada na 10ª colocação.

O compromisso é um confronto direto, já que o Galo, 5º colocado, tem 19 pontos até então. Na sua estreia com o novo comandante, Felipão, o time mineiro empatou contra o Fluminense em 1x1 na última rodada.

Transmissão

A partida será transmitida pela canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções do confronto, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

A última vitória do Fortaleza em cima do Cruzeiro renovou a confiança da equipe, que não vencia há três jogos antes do confronto no Mineirão. Agora, o time busca voltar a manter uma sequência positiva na temporada e engatar duas vitórias seguidas nessa Série A.

Para isso, Vojvoda comandou dois treinamentos no Pici antes do confronto direto contra o Galo. O treinador não vai poder contar com o zagueiro Emanuel Brítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fernando Miguel e Pedro Rocha também seguem de fora.

Em casa, o Leão não sabe o que é perder desde o dia 29 de março. Na temporada, o aproveitamento do time dentro do Castelão é positivo. Das 10 derrotas do tricolor na temporada, apenas duas foram como mandante.

Do lado do Galo, a equipe vai defender a maior sequência invicta vigente no Brasileirão. O time não perda há sete jogos na Série A e vem de um empate em 1x1 contra o Fluminense.

De desfalques, o Atlético não vai poder contar com o zagueiro Maurício Lemos, voltou lesionado da seleção uruguaia. Allan e Pedrinho também estão de fora, se recuperando de lesão.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Benevenuto, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Sasha, Hércules, Calebe; Galhardo e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Altético-MG: Everson, Mariano, Jemerson e Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Hyoran, Pavon, Paulinho e Hulk. Treinador: Felipão.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x Atlético-MG

Onde: Arena Castelão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Data: 24/06/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes

VAR: Daiane Muniz (FIFA)