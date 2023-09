Fluminense x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste domingo (03) em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre os Tricolores acontece na cidade de Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 16h (horário de Brasília). O jogo é um confronto direto na parte de cima da tabela de classificação.

Jogando como visitante, o Leão do Pici quer se aproximar ainda mais e até entrar na zona de G6. A equipe iniciou a rodada com 32 pontos, na 8ª colocação e vem de três vitórias seguidas na Série A.

Já o Fluminense de Diniz somou 35 pontos até aqui no campeonato e começou a rodada como o 5º colocado na tabela. Nas três últimas rodadas, o time têm um empate, uma vitória e uma derrota.

Quando se enfrentaram no 1º turno, na Arena Castelão, o Fortaleza foi superior e venceu o Tricolor das Laranjeiras por 4x2.

Transmissão

O jogo vai passar na TV aberta pela Rede Globo e pelo Premiere no canal fechado. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

As duas equipes chegam embaladas depois de se classificarem nas competições internacionais que disputaram no meio de semana. O Fluminense venceu o Olimpia, fora, por 3x1 e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores. Já o Fortaleza ganhou do América-MG, por 2x1, e está nas semis da Sul-Americana.

O Leão vive um momento mais estável no geral. Além da fase boa na Sula, o time vem em uma sequência de cinco vitórias consecutivas e seis jogos de invencibilidade. No Brasileiro, venceu Santos, Internacional e Coritiba nas últimas três rodadas.

Para o duelo contra o Fluminense, Vojvoda não vai contar com Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Calebe também segue de fora, lesionado. Pedro Rocha e Hércules seguem no Departamento Médico.

O time comandado por Fernando Diniz vem acumulando uma sequência positiva no Flu. São quatro jogos invicto. O clube carioca mostra um futebol que propõe o jogo, tanto que marcou dez gols nos últimos quatro jogos. Contra o Fortaleza, Diniz deve poupar algumas peças, tendo em vista que a partida contra o Olimpia na quinta-feira (31) foi desgastante para o elenco. Essa decisão será tomada após o treino de sábado, o último antes da partida.

O certo é que o zagueiro Marlon, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Athletico, não pode jogar. Além disso, Felipe Melo pode ser um dos preservados. Ele foi substituído diante do Olimpia reclamando de dores e pode ficar de fora diante do Fortaleza. O meia Jhon Arias, que foi desfalque na última rodada, volta a ficar a disposição.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Lima (John Kennedy), Ganso; Arias, Keno e Cano. Treinador: Fernando Diniz.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pedro Augusto; Pikachu, Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Fluminense x Fortaleza

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 03/09/2023

Transmissão: Globo, Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA)