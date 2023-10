Jogadores do Fortaleza ganham folga de três dias após vitória sobre o América-MG

O elenco do Fortaleza ganhou uma folga de três dias após a vitória de virada do Leão por 3 a 2 sobre o América-MG, no último domingo (8). A reapresentação no Centro de Excelência Alcides Santos acontecerá apenas na quinta-feira (12), às 16h.

O período de descanso maior tem relação com a pausa no Campeonato Brasileiro por conta da “Data Fifa”. O Leão terá dez dias sem jogos oficiais e só volta a campo para uma nova rodada do Brasileirão no dia 18 de outubro, quando visita o Vasco em São Januário.

Legenda: Vojvoda, técnico do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

A expectativa, portanto, é que Juan Pablo Vojvoda tenha cinco ou seis dias de treinamentos em preparação para enfrentar o Gigante da Colina. O período também servirá para tentar recuperar as condições de Marinho e Pedro Rocha, que se recuperam de lesões.

Vasco e Fortaleza se enfrentam na quarta-feira (18), às 21h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 27ª rodada. O Tricolor do Pici está na sexta colocação da Série A, com 42 pontos em 26 rodadas disputadas.

