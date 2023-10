Vitória na Série A deixa Fortaleza com mais de 50% de chance de se classificar para Libertadores

O Fortaleza, no Campeonato Brasileiro Série A, soma 26 jogos e acumula 12 vitórias, seis empates e oito derrotas, com um aproveitamento aproximado de 46,15%. Com esses resultados, o Leão garante uma boa posição na tabela, em 6º lugar, com 42 pontos, e amplia as chances de classificação para a Libertadores.

Na tabela, o Leão está atrás somente de Botafogo (55 pontos), Bragantino (46 pontos), Grêmio (44 pontos), Palmeiras (44 pontos) e Flamengo (44 pontos). Segundo Espião Estatístico, o Fortaleza tem 56,7% de encerrar o Campeonato Brasileiro no G6 e, consequentemente, se classificar para a pré-Libertadores e 26,7% de chance de encerrar a Série A entre os quatro primeiros colocados da tabela e se classificar direto para a Libertadores.

Até o final do torneio, o Fortaleza ainda tem mais 11 jogos para disputar e dar continuidade a campanha que faz na primeira divisão. Além de encerrar o Brasileirão entre os quatro primeiros, o Fortaleza ainda tem outra alternativa de garantir a classificação para a Libertadores. Caso vença a LDU, no sábado (28), na final da Sul-Americana, o Tricolor já garante, automaticamente, a vaga na principal competição entre clubes da América do Sul.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto