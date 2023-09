São Paulo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Fortaleza vão se enfrentar pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (20). O duelo acontece na casa do Tricolor Paulista, no Morumbi, às 21h30 (horário de Brasília). A partida antecede jogos decisivos para as duas equipes na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Do lado do São Paulo, a equipe tem a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo apenas cinco dias após o encontro contra o Fortaleza. Por isso, Dorival Jr. deve colocar em campo nesta quarta uma escalação bastante modificada. Na Série A, o time paulista é o 13º colocado com 28 pontos.

Já no Tricolor do Pici, Vojvoda tem mais tempo de recuperação depois da partida desta quarta já de olho no duelo de ida das semifinais da Sul-Americana, contra o Corinthians, na próxima terça-feira (26). O argentino não deve poupar muitas peças, já que o jogo contra o São Paulo pode garantir uma vaga no G-6. O Leão iniciou a rodada na 8ª posição da tabela, com 35 pontos.

Transmissão

O jogo vai ser transmitido na TV Verdes Mares (Globo) no canal aberto e pelo Premiere no canal fechado. Na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

O Fortaleza chega para o confronto depois de vencer o Corinthians na última rodada do Brasileirão em casa, por 2x1. A equipe de Vojvoda é o vice-líder do returno da Série A, tem apenas uma derrota e três vitórias nas últimas quatro rodadas.

A delegação do Fortaleza viajou para São Paulo com 24 atletas relacionados, inclusive Marinho, Lucero e Titi, que saíram com dores no último jogo do time, mas treinaram normalmente durante a semana. Já Calebe, mesmo liberado pelo Departamento Médico desde o retorno da Data FIFA, segue de fora da lista de relacionados.

Romarinho, Zanocelo e Bernardo Schappo também não viajaram. O time não tem desfalques por suspensão.

Já o São Paulo, 100% focado na Copa do Brasil, não vence no Brasileirão há mais de dois meses. Ao todo são sete rodadas sem vitórias, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. E com o 2º jogo da final da Copa do Brasil no Morumbi contra o Flamengo no domingo, Dorival Junior deve escalar uma equipe reserva diante do Fortaleza.

O técnico Dorival Junior não terá os seguintes jogadores, todos lesionados: Igor Vinicius, Galoppo, Marcos Paulo e Erison.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei, Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. Treinador: Dorival Júnior.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pedro Augusto (Pochettino); Pikachu, Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | São Paulo x Fortaleza

Local: Morumbi

Data: 20/09/2023

Horário: 21h30

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone

Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga