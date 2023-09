Vojvoda completa 100 jogos no comando do Fortaleza pela Série A; veja retrospecto

A vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, na noite desta quarta (20), é mais do que especial para o treinador Juan Pablo Vojvoda. O argentino completou seu jogo de número 100 no comando do Fortaleza na Série A. Esta é a terceira edição de Brasileirão que o técnico comanda a equipe. Novamente, ele busca levar o Leão para a Libertadores da América, feito conquistado em 2021 e 2022.

Vojvoda foi contratado em maio de 2021, após a saída de Enderson Moreira do comando técnico leonino. Rapidamente, ele caiu nas graças do torcedor tricolor, conquistando três títulos cearenses e um da Copa do Nordeste. No Brasileirão, seus números também são positivos. Nas 100 partidas, foram 43 vitórias, 22 empates e 35 derrotas, com 119 gols feitos e 107 tomados. Em termos de aproveitamento são 50,33%, conquistando 151 dos 300 pontos que disputou.

A maior vitória do argentino foi a goleada por 6 a 0 sobre o Bragantino, na 37ª rodada do Brasileirão de 2022. Já as duas piores derrotas foram pelo placar de 4 a 0. Em 2021, no Clássico-Rei contra o Ceará e, em 2022, na derrota para o Palmeiras, que confirmou o título brasileiro do Verdão. O placar que mais vezes se repetiu nas vitórias de Vojvoda foi o 1 a 0, conquistado em 17 oportunidades.

VEJA O RETROSPECTO DE VOJVODA NA SÉRIE A: