São Paulo x LDU-EQU: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e LDU-EQU entram em campo nesta quinta-feira (31), às 19h de Brasília, no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), para disputar a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. O time equatoriano venceu o jogo de ida por 2 a 1 e joga por um empate para garantir sua classificação. Já o Tricolor precisa vencer por no mínimo um gol de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Quem avançar enfrentará o Defensa y Justicia-ARG, que eliminou o Botafogo, na semifinal.

O São Paulo vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o América-MG por 2 a 1 no último fim de semana. Para a decisão diante da LDU-EQU, Dorival Júnior não poderá contar com Beraldo, Galoppo, Ferraresi, David, Erison e Patryck, todos lesionados. No entanto, o volante Pablo Maia, que atuou na última partida, deve seguir no time titular.

Já a LDU-EQU poupou titulares no jogo do fim de semana e mesmo assim venceu o Gualeceo por 3 a 1. O resultado deixa a equipe na vice-liderança do Campeonato Equatoriano. Para o duelo diante do São Paulo, o time tem praticamente todos os seus jogadores à disposição, já que os argentinos Maurício Martinez e Ezequiel Piovi estão recuperados de lesão. A única dúvida é sobre a escalação de Alvarado, por questões técnicas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming).

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor (James Rodríguez) e Lucas Moura; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

LDU-EQU: Alexander Domínguez; Facundo Rodríguez, José Quintero, Ricardo Ade e Leonel Quiñónez; Maurício Martínez, Lucas Piovi, Jhojan Julio e Alexander Alvarado; Renato Ibarra e Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía.

SÃO PAULO X LDU-EQU | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 31/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)