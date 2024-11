Fortaleza x Ceará pelo Cearense Feminino: confira horário, palpites e onde assistir

Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado (23), para disputar a final do Campeonato Cearense Feminino. Será o 3º Clássico-Rainha do certame e será disputado no estádio Presidente Vargas, às 16 horas.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da TV Editora Dinâmica e TV FCF

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

Como a final é em jogo único, quem vencer fica com a taça, e se houver empate, a decisão será nos pênaltis. Foi assim que as Meninas do Vozão foram campeãs no Castelão, e buscam, portanto, o bi-campeonato.

Já as leoninas, melhor equipe da competição e com 100% de aproveitamento em clássicos - venceram os dois na fase classificatória, ambos por 3 a 0 - e chegam como favoritas.

É a 6ª vez seguida que Fortaleza e Ceará decidem o Campeonato Cearense Feminino. O Vozão venceu em 2018, 2019, 2021 e 2023, enquanto o Leão ganhou em 2020 e 2022.

Campanhas

No caminho até a final, as Leoas disputaram seis jogos e venceram todas as partidas, marcando 59 gols e não sofrendo nenhum.

Na 1ª Fase, o Fortaleza foi líder do Grupo A com 4 vitórias em 4 jogos, com 100% de aproveitamento, vencendo Ceará e The Blessed duas vezes. Nas semifinais, goleou o Crato duas vezes (13x0 e 17x0).

O Vozão foi 2º colocado do Grupo B com 6 pontos, e nas semifinais, venceu o R4 nos pênaltis após vencer por 2x0 na ida e perder pelo mesmo placar na volta.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense Feminino 2024

Fase: FINAL

Data e Horário: 23 de novembro de 2024 - 16H

Local: Presidente Vargas

Árbitro: Elizabete Esmeralda

Assistente 1: Beatriz Ferreira

Assistente 2: JANAINA LIMA da Silva