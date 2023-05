Fortaleza x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de ser derrotado por 3x0 no primeiro duelo do confronto, o Fortaleza agora recebe o Palmeiras na Arena Castelão em busca de se manter vivo na Copa do Brasil. As equipes duelam nesta quarta-feira (31) às 19h (horário de Brasília). O jogo decide quem avança para as quartas de finais do torneio nacional.

O resultado adverso do primeiro confronto deixa o caminho do Leão mais complicado na Copa do Brasil. Nesta edição, além do Palmeiras, o Fortaleza enfrentou o Águia de Marabá na fase anterior as oitavas e venceu por 8x1 o duelo no placar agregado.

Agora, a equipe teve dois dias para se preparar para o duelo. Apesar do placar complicado, o atacante Thiago Galhardo confia que o time possa brigar contra o Verdão.

“Temos um jogo muito difícil contra o Palmeiras, um placar muito elástico para reverter, mas podemos ter esperança. Já convoco a torcida (...) para lotar o estádio e fazer algo a nosso favor”, pediu.

Jogando no Castelão, o Fortaleza não é derrotado desde o dia 29 de março, quando perdeu para o Ceará por 3x2 na semifinal da Copa do Nordeste.

Transmissão

A partida tem transmissão nos canais fechados Sportv e Premiere. Na rádio, a Verdinha transmite a partida com todos os detalhes no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

O Fortaleza conseguiu recuperar as vitórias nas últimas partidas. Venceu o San Lorenzo na Sul-Americana e o Vasco pela Série A. O ataque mais poderoso do país também voltou a funcionar e, agora, já soma 82 gols no ano.

Para o confronto contra o Palmeiras, o Departamento Médico conseguiu diminuir a lista de lesionados. Bruno Pacheco se recuperou e já atuou contra o Vasco na última partida. Seguem em tratamento apenas Pedro Rocha e Fernando Miguel.

A expectativa é que Vojvoda faça mudanças em relação a última escalação, como vem sendo costume do treinador argentino.

Já no Verdão, a equipe finalizou a preparação ainda em São Paulo, na terça-feira (30) pela manhã. O time de Abel Ferreira é vice-líder do Brasileirão e defende uma invencibilidade de 15 jogos na temporada.

Embora já tenha uma vantagem larga no placar, o treinador português não deve poupar ninguém. Piquerez, poupado no domingo contra o Atlético-MG, pode voltar ao time, enquanto Artur está fora, pois já disputou a Copa do Brasil pelo Bragantino.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Moisés e Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Bruno Tabata e Rony. Treinador: Abel Ferreira.

Ficha Técnica | Fortaleza x Palmeiras

Local: Arena Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 31/05/2023

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA)

Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)