Fortaleza deixa Copa do Brasil de 2023 nas oitavas com premiação milionária; veja valores

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil de 2023 nas oitavas de final. Na Arena Castelão, o time venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), mas não reverteu o placar agregado do confronto - na ida, perdeu por 3 a 0 no Allianz Parque. Assim, foi eliminado, apesar de arrecadar um prêmio milionário.

No total, somou R$ 5,4 milhões. O valor inclui R$ 2,1 mi pela 3ª fase e mais R$ 3,3 mi, das oitavas. Vale ressaltar que a equipe iniciou apenas na 3ª fase por conta da classificação à Libertadores na Série A de 2022.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Total: R$ 5,4 milhões

Legenda: O Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

Ao longo do torneio, o Leão eliminou o Águia de Marabá-PA e foi superado pelo Palmeiras. A meta leonina prevista no planejamento estratégico era chegar, no mínimo, às quartas de final. Caso tivesse conseguido, receberia mais R$ 4,3 milhões - o que não se confirmou.

No âmbito geral, o valor é essencial para as finanças. Desde a chegada do técnico argentino Vojvoda, o time participou da Copa do Brasil em três ocasiões. Em 2021, foi às semifinais (eliminado pelo Atlético-MG), e em 2022, avançou até as quartas (perdendo para Fluminense).

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2023:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Grupo 1), R$ 1,25 milhão (Grupo 2) e R$ 750 mil (Grupo 3).

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Grupo 1), R$ 1,4 milhão (Grupo 2) e R$ 900 mil (Grupo 3).

3ª fase: R$ 2,1 milhões.

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões.

Quartas de final: R$ 4,3 milhões.

Semifinal: R$ 9 milhões.

Vice-campeão: R$ 30 milhões.

Campeão: R$ 70 milhões.