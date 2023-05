Palmeiras x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O primeiro encontro entre Palmeiras e Fortaleza, pela Copa do Brasil, acontece nesta quarta-feira (17). As equipes entram em campo no Allianz Parque, em São Paulo, no início da desição das oitavas de final do torneio. A partida começa às 19h (horário de Brasília). O jogo da volta será no 31 de maio, na Arena Castelão.

O confronto decisivo coloca frente a frente os únicos dois times que seguem invictos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o vice líder na tabela, com quatro vitórias e dois empates, enquanto o Leão está na 8ª posição, com duas vitórias e quatro empates.

Além disso, o duelo também se estende para fora de campo, entre Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda, os dois técnicos com os trabalhos mais longos a frente de um time da primeira divisão.

Transmissão

A partida vai passar nos canais fechados Sportv e Premiere. Na rádio, a Verdinha também conta todas as emoções do confronto, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

O Leão volta a campo depois de engatar sequência de três empates seguidos na Série A. A equipe tem 13 jogos de invencibilidade na temporada, o melhor ataque do Brasil no ano e a defesa menos vazada do Brasileirão, apenas 4 gols sofridos.

No histórico de duelos entre Vojvoda e Abel Ferreira, o treinador argentino é quem tem vantagem. Foram quatro encontros com duas vitórias leoninas, um empate e uma vitória alviverde. Os triunfos tricolores aconteceram nos dois jogos do brasileiro de 2021.

O time finalizou a preparação para o jogo no CT do São Paulo, na tarde desta terça-feira (16). Vojvoda conta com o retorno de Brítez, que ficou fora do empate contra o Grêmio por suspensão.

Por outro lado, Bernardo Schappo e Alix Vinícius não podem atuar pois já disputaram a Copa do Brasil esse ano por outros clubes. Já Bryan Ceballos é desfalque por suspensão, levou vermelho na última partida e é mais uma baixa.

Lesionados, Fernando Miguel e Benevenuto não são opções. As grandes dúvidas são Thiago Galhardo e, principalmente, Moisés. O camisa 21 viajou na última sexta com a delegação com expectativa de se recuperar para o confronto decisivo.

Já o Palmeiras chega ao confronto com 11 jogos de invencibilidade na temporada, além de não ter sido derrotado jogando em casa em todos os jogos do ano até aqui.

Em 28 jogos disputados em 2023, o time só foi derrotado em duas ocasiões: na altitude contra o Bolívar na Libertadores e contra o Água Santa na partida de ida do Campeonato Paulista.

O Verdão finalizou a preparação para o jogo na manhã desta terça (16). Abel Ferreira conta com os retornos de Piquerez e Zé Rafael ao time, os dois cumpriram suspensão pela Série A, mas estão disponíveis na Copa do Brasil. Marcos Rocha entrou em fase de transição após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.

Como desfalque, o atacante Artur não poderá ser relacionado. O jogador já atuou pelo torneio com a camisa do Bragantino, por isso, é baixa certa do Verdão.

Palpites

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (López). Treinador: Abel Ferreira.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Sasha, Hércules; Calebe (Galhardo), Romarinho (Moisés), Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Palmeiras x Fortaleza

Local: Allianz Parque

Data: 16/05/2023

Horário: 19h

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)