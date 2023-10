Dois jogos do Fortaleza antes de final da Sul-Americana sofrem alterações; veja detalhes

Os jogos do Fortaleza pelas 27ª e 29ª rodadas da Série A sofreram alterações de horário. Os ajustes foram feitos para adequações das partidas dos clubes envolvidos nas finais de torneios internacionais, como o Fortaleza, classificado para a final da Sul-Americana.

O Tricolor do Pici enfrenta o Vasco na 27ª rodada do Brasileirão, no dia 18 de outubro, em São Januário. A partida estava originalmente marcada para 19h, mas agora foi alterada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 21h30 do mesmo dia.

Legenda: Vojvoda, técnico do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Já na 29ª rodada da Série A, o Leão recebe o Botafogo na Arena Castelão, no dia 24 de outubro. A partida estava originalmente marcada para 21h30, mas foi alterada pela CBF para 19h do mesmo dia.

As duas partidas acontecem antes do Fortaleza disputar a final da Copa Sul-Americana. A decisão do torneio continental está marcada para o dia 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai. O Tricolor de Aço enfrenta a LDU, do Equador.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.