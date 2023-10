Líder do returno, Fortaleza tem mesmo número de vitórias de Palmeiras e Flamengo na Série A

A equipe do Fortaleza alcançou uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro Série A. O clube igualou o número de vitórias de Fluminense, Palmeiras, RB Bragantino e Flamengo, ambos com 12 vitórias na competição. As equipes só ficam atrás de Botafogo (17) e Grêmio (13).

São 26 jogos na competição, os 12 triunfos estão divididos em oito vitórias jogando em casa e quatro jogando como visitante. O time tricolor já marcou 33 vezes na Série A e sofreu outros 26 gols.

Segundo turno

O Leão é a equipe líder do returno do Brasileirão, com aproveitamento de 76,2%. O time de Vojvoda compõe o G-4 do segundo turno com Bragantino, Atlético-MG e Santos.

Botafogo, o líder geral da competição, ocupa apenas a 12ª colocação da segunda metade do campeonato.

Visão geral

Se pegarmos um recorte da temporada de 2023, o Fortaleza tem um aproveitamento de 60,1%. São 65 jogos divididos em 38 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. Neste ano, o tricolor balançou as redes adversárias 116 vezes, contra 58 gols sofridos.

Jogando em casa o Leão obtém 79% de aproveitamento, contra 46,7% jogando como visitante.

Legenda: Fortaleza tem mesmo número de vitórias de dois times do G4 Foto: Kid Junior / SVM

Próximo jogo

O Fortaleza viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco da Gama pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida acontece em São Januário, no dia 18 de outubro às 21h30, de Brasília.

*Sob Supervisão de João Bandeira Neto