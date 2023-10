Quatro jogadores da LDU, rival do Fortaleza, foram convocados na Data Fifa; veja nomes e jogos

Quatro jogadores que fazem parte do elenco da Liga de Quito (LDU) foram convocados por suas seleções para a disputa de partidas nesta Data Fifa. A equipe do Equador irá enfrentar o Fortaleza na final da Sul-Americana no dia 28 de outubro, em Maldonado (URU).

O goleiro Alexander Domínguez, de 36 anos, e o meia-atacante Jhojan Julio, de 25 anos, foram convocados pela seleção do Equador. Eles enfrentam a Bolívia nesta quinta-feira (12), e a Colômbia na próxima terça-feira (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O zagueiro Ricardo Adé, de 33 anos, foi convocado pela seleção do Haiti. O defensor pode estar em campo em duas oportunidades nesta Data Fifa: nesta quinta-feira (12), contra Suriname, e no domingo (15), contra a Jamaica, pela Liga das Nações da Concacaf.

Por fim, o experiente centroavante Paolo Guerrero, de 39 anos, foi convocado pela seleção do Peru. O atacante, um dos destaques da LDU, também poderá disputar duas partidas: nesta quinta (12), contra o Chile, e na terça (17), contra a Argentina, pelas Eliminatórias.

Fortaleza e LDU se enfrentam no dia 28 de outubro, às 17h, no Estádio Domingo Burgeño, em Maldonado, no Uruguai, para disputar o título da Copa Sul-Americana 2023.

