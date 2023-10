Torcedores do Fortaleza buscam alternativas para irem ao Uruguai assistir final da Sul-Americana

Após o apito final do jogo contra o Corinthians e a confirmação da classificação inédita do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana de 2023, os torcedores iniciaram a saga buscando a melhor maneira de chegar ao Uruguai, país onde ocorrerá a grande decisão da competição. O duelo entre o Leão e a LDU, do Equador, está marcado para o dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, na cidade de Maldonado, ao lado de Punta del Este, principal destino de veraneio dos uruguaios a cerca de 2h da capital Montevidéu.

ADVERSÁRIO DEFINIDO! 🦁



O Fortaleza irá enfrentar a LDU Quito na grande decisão da CONMEBOL Sudamericana 2023!



Partiu, Uruguai! 🦁✈️🇺🇾#FortalezaEC #Sudamericana pic.twitter.com/sxlxHYCYxw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 4, 2023

O preço das passagens aéreas e de pacotes disparou e os tricolores começaram a procurar alternativas mais econômicas. Mayara Rabelo, de 27 anos, é torcedora fanática e, além de acompanhar todos os jogos dentro de casa, já que é sócia-torcedora, sempre que pode costuma viajar para assistir o Leão, como fez em partidas do Fortaleza na Argentina em 2020, contra o Independiente, e 2022, diante do River Plate.

Legenda: Mayara na Argentina para o primeiro jogo internacional do Fortaleza, em 2020. Foto: Arquivo Pessoal

Em contato com o Diário do Nordeste, a contadora afirmou que já vinha monitorando o preço das passagens, mas que só garantiu a sua após a confirmação da classificação tricolor, pois não podia assumir o risco de perder o valor investido, já que o único intuito era de acompanhar o Fortaleza em uma eventual final.

Mayara Rabelo Torcedora do Fortaleza "Eu sei que muita gente comprou antes, assumindo o risco de perder o valor ou de fazer a viagem de qualquer jeito. Eu não pude fazer isso, pois só poderia ir se fosse para o jogo, já que estou em um emprego novo e tive que conversar. Como meus chefes são tricolores e também irão para o jogo, deu certo. Quando eu voltei do jogo, na terça, eu já dei uma olhada nas passagens e já estavam disparadas. Eu já vinha acompanhando há semanas para ter uma noção de como iria fazer, pois a gente tinha várias opções: ir para Buenos Aires, direto para o Uruguai ou para Porto Alegre, que é como eu vou fazer", explicou.

A escolha para a ida pela capital do Rio Grande do Sul se deu pelos valores. Para se ter uma ideia, uma das principais agências de turismo do Brasil disponibilizou um pacote que oferece voo direto (fretado) saindo de Fortaleza para Montevidéu, hospedagem de duas noites em hotel na capital do Uruguai, transporte até o local do jogo e ingresso da partida pelo "singelo" valor de R$ 14.500,00.

Legenda: Mayara também acompanhou o Fortaleza na partida contra o River Plate, em Buenos Aires. Foto: Arquivo Pessoal

Mayara ressaltou que enfrentará uma verdadeira maratona e deverá gastar, no mínimo, algo em torno de R$ 6.500,00 para ver o Fortaleza no país vizinho. Deste valor, aproximadamente metade do custo é apenas para o deslocamento, que será feito via aérea e terrestre. Mesmo assim, a torcedora comenta que, pelo clube, vale a pena.

Mayara Rabelo Torcedora do Fortaleza "Pra Porto Alegre, apesar de ser a opção mais trabalhosa e mais demorada, era a mais barata. Foi onde eu me encaixei. Terça-feira quando eu cheguei em casa do Castelão, eu já dei uma olhada, mas estava muito caro. Eu conheço muita gente que vai, mas eu queria alguém que fosse comigo e eu estava combinando com um amigo. Como a gente chegou de madrugada e ainda estávamos na euforia, resolvemos deixar para olhar com calma e comprar no outro dia pela manhã. Assim fizemos. Na quarta-feira, passei a manhã pesquisando as melhores opções e comprei. Vai ser um sacrifício grande, pois vou passar mais tempo voando e dentro do ônibus do que nas cidades em si. Mas pelo Fortaleza vale."

Mayara Rabelo Torcedora do Fortaleza "Comprei para Porto Alegre, com várias paradas. Eu saio de Fortaleza na quinta, dia 26, às 15h, e chego em Porto Alegre meia-noite. Na sexta, dia 27, pego o transfer que vai ter e passo entre 10h a 18h viajando, dependendo do trânsito e da questão da imigração na fronteira. Chegando em Punta, passo o dia lá, assisto o jogo e, assim que acabar, já retorno para Porto Alegre no ônibus também. Passo o domingo em Porto Alegre e segunda retorno para Fortaleza. Saio de lá na segunda (30), às 18h, e chego em Fortaleza na terça (31), às 12h, depois de três escalas no voo de volta", completou.

Quem também vai pro Uruguai é o Leonardo Braga. O analista administrativo de 25 anos, que viajará na companhia de sua namorada, já vinha pesquisando as passagens desde a classificação do Leão para a semifinal. No entanto, devido aos altos valores para chegar ao país vizinho, Léo quase chegou a desistir.

Legenda: Leonardo e a namorada em jogo do Fortaleza na Arena Castelão. Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo Braga Torcedor do Fortaleza "A gente já estava pesquisando desde que o Fortaleza passou do América-MG e era uma realidade, mas, quando veio o resultado do primeiro jogo da semifinal, a gente deu uma segurada. Até aquela semana, as passagens de ida e volta estavam R$ 2.900,00 para nós dois. Depois da classificação, eu fui dar uma olhada nas passagens e estava R$ 2.500,00 por pessoa somente a ida para Porto Alegre. Então, aí já seriam R$ 5000,00 somente para ir até Porto Alegre. Já bateu um desânimo, eu estava pra desistir até que minha namorada falou para pesquisarmos saindo de Recife para Porto Alegre. Achamos em um valor mais baixo e fechamos a compra. Vamos daqui de Fortaleza pra Pernambuco de ônibus pagando apenas R$ 10,00 na passagem de cada e de lá seguimos pro Rio Grande do Sul, com escala no Rio de Janeiro. Chegamos em Porto Alegre no final do dia 26 e à noite já vamos partir para Punta del Este pelo transfer que já fechamos. Devemos chegar na manhã do dia 27 e retornamos no dia 29 fazendo o caminho inverso, se Deus quiser com a taça", disse.

O casal mudou os planos e investiu tudo o que tinha para conseguir tornar o sonho da viagem uma realidade. Leonardo já acompanhou o Fortaleza na Argentina, em 2022, quando o time enfrentou o River Plate pela Libertadores. Já a sua namorada irá para a sua primeira viagem internacional e isso, além do tamanho e da importância da partida, está deixando os dois bem ansiosos.

Legenda: Leonardo acompanhou o Fortaleza no Monumental de Núñez na Libertadores de 2022. Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo Braga Torcedor do Fortaleza "Essa vai ser a minha segunda vez para fora do país. Eu já fui pra Fortaleza e River Plate, na Libertadores em 2022. Foi uma experiência incrível e agora vou pra essa final. Minha namorada vai sair do país pela primeira vez. Nossa prioridade era outra, estávamos fazendo alguns planos, mas pegamos todo o investimento que tínhamos e que não tínhamos e vamos fazer essa viagem. Ela tá muito ansiosa por ser a primeira viagem internacional, pelo tamanho do jogo. Agora é ir atrás dos ingressos e de hospedagem", comentou.

POSSIBILIDADES DE DESLOCAMENTO

Para chegar ao palco do confronto decisivo da Sul-Americana, o torcedor do Fortaleza tem algumas possibilidades de deslocamento. Os leoninos podem optar por voos para Montevidéu, capital do Uruguai, Buenos Aires, capital da Argentina, ou Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois da viagem aérea para um destes destinos, vem a parte terrestre do deslocamento, feita por ônibus de passeio. Também existe a possibilidade de locar um carro para pegar a estrada.

FORTALEZA > PORTO ALEGRE > PUNTA DEL ESTE

A distância de Fortaleza para Porto Alegre é de aproximadamente 4200km. Após o trecho aéreo, o torcedor que optar por seguir viagem passando pela capital do Rio Grande do Sul ainda enfrentará mais 735km em deslocamento terrestre. Em situações normais, o percurso é realizado em cerca de 10h, mas, dependendo do trânsito e da fiscalização realizada na fronteira, pode se levar um maior período de tempo.

FORTALEZA > MONTEVIDÉU > PUNTA DEL ESTE

A distância de Fortaleza para Montevidéu é de aproximadamente 4995km. Após o trecho aéreo, o torcedor que optar por seguir viagem passando pela capital do Uruguai ainda enfrentará mais 133km em deslocamento terrestre. Em situações normais, o percurso é realizado em cerca de 2h.

FORTALEZA > BUENOS AIRES > PUNTA DEL ESTE

A distância de Fortaleza para Buenos Aires é de aproximadamente 4946km. Após o trecho aéreo, o torcedor que optar por seguir viagem passando pela capital da Argentina ainda enfrentará mais 371km em deslocamento terrestre, que inclui um trecho de 50km em uma balsa. Em situações normais, o percurso é realizado em cerca de 7h.

EMPRESAS OFERECEM TRANSPORTE TERRESTRE

Em virtude dos altos preços apresentados para o deslocamento áereo, empresas especializadas no deslocamento de torcedores em caravanas oferecem a possibilidade para os tricolores. Um dos casos é a BrAr Transportes. A agência oferece o transfer terrestre de todos os três destinos citados anteriormente. Inclusive, em fevereiro, a empresa já ofereceu o mesmo serviço para os tricolores, quando o Fortaleza foi jogar contra o Deportivo Maldonado, pela fase eliminatória da Libertadores.

Em contato com o Diário do Nordeste, Gustavo Batata, um dos sócios da empresa, ressaltou que a procura está muito alta para o confronto decisivo da Sul-Americana. Os valores variam entre R$ 250,00 e R$ 735,00.

Gustavo Batata Empresário "Nós temos os pacotes saindo de todos os principais pontos: Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires. De Porto Alegre, vamos fazer saídas na quinta e na sexta, com retorno após o jogo e também no dia seguinte. Já de Montevidéu, sairemos na sexta e no sábado, também retornando após o jogo e no dia seguinte. De Buenos Aires, vamos fazer somente um ônibus, saindo no dia 28 de madrugada e chegando em Punta del Este no horário do almoço".

Gustavo Batata Empresário "Em um dia, conseguimos vender todos os ônibus que tínhamos separado de Montevidéu. Já entramos no segundo lote. A expectativa é que possamos atender pelo menos umas 2 mil pessoas. O que vamos fazer em maior número é Porto Alegre para Punta e Montevidéu para Punta. Pelo menos 20 ônibus devem sair de Porto Alegre".