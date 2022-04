River Plate vence Fortaleza no Monumental de Núñez pela 2ª rodada da Libertadores

O River Plate venceu o Fortaleza nesta quarta-feira (13) por 2 a 0, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 2ª rodada do Grupo F da Taça Libertadores da América. Enzo Fernández e De La Cruz marcaram os gols da partida.

Com o triunfo, a equipe de Marcelo Gallardo retornou à liderança do grupo, coms seis pontos, sendo seguido pelo Colo Colo, do Chile, com o mesmo número de pontos - superado no saldo de gols. O Fortaleza, por sua vez, figura na 4ª colocação, sem pontos somados.

Na próxima rodada, o Tricolor do Pici enfrenta o Alianza Lima, na Arena Castelão. O duelo está marcado para o dia 27 de abril (quarta-feira). No mesmo dia, o River Plate visita o Colo Colo.

Legenda: River Plate e Fortaleza se enfrentaram nesta quarta-feira (13) no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires Foto: Divulgação / Conmebol Libertadores

O jogo

Atuando fora de casa, o Fortaleza não se intimidou e deixou claro ao River Plate, de Marcelo Gallardo, o motivo de ter viajado à Argentina: para fazer frente aos Millionarios.

Logo nos minutos inicias, a melhor chance tricolor na partida, após Capixaba entrar na área e cruzar para Renato Kayzer. O atacante não conseguiu finalizar com precisão, sendo parado pelo goleiro Armani. No lance seguinte, foi a vez de Moisés receber, entrar na área, fintar a marcação e finaliza, para a defesa do arqueiro argentino.

A resposta do River Plate aconteceu de maneira imediata: aos 9 minutos, na saída errada de Pikachu, De La Cruz cruzou na área, a defesa tricolor intercepetou, mas, no rebote, Enzo Fernández acertou o canto de Max Walef.

A desvantagem no placar não diminuiu o ímpeto tricolor na Argentina. Aos 15 minutos, Yago Pikachu recebeu lançamento de Max Walef, entrou na área, fintou a defesa e finalizou por cima do gol. Dois minutos depois, aos 17, foi a vez dos Millionarios assustarem, balançando as redes com Matías Suárez, mas a arbitragem assinalou irregularidade do atacante do River Plate.

O triunfo parcial do River Plate deixava a equipe em posição tranquila em campo. A opção era ter a posse e cadenciar, para agredir o Fortaleza de maneira letal, enquanto o time de Vojvoda seguia explorando as costas da marcação. Aos 24 minutos, Pikachu partiu em velocidade e arriscou de fora da área, exigindo Armani. O arqueiro, com uma mão, salvou os argentinos.

A partir daí, começou o show de De La Cruz no Monumental de Núñez. Pelo lado ou arriscando de fora da área, o camisa 11 levava perigo ao gol de Max Walef, até que aos 33 minutos, aproveitando a sobra do escanteio, acertou o canto do arqueiro leonino, ampliando o marcador para o River Plate.

Antes do apito final, Moisés teve grande oportunidade, ao receber lançamento e antecipar Armani, mas se atrapalhou e perdeu o domínio. Minutos depois, De La Cruz de fora da área, mandou à esquerda de Max Walef, enquanto Matías Suárez parou na boa defesa do arqueiro tricolor.

Legenda: De La Cruz acertou o canto de Max Walef e marcou o 2° gol do River Plate na partida Foto: Divulgação / Conmebol Libertadores

Segundo tempo

Mesmo com a vantagem no placar, o River Plate voltou para o 2° tempo buscando ampliar o marcador. Nos minutos iniciais, Júlian Álvarez e De La Cruz finalizaram de fora da área, mas sem sucesso.

A resposta tricolor veio com Moisés, após lançamento no setor ofensivo, mas o atacante tricolor foi interceptado por Armani.

A medida em que o tempo passava, o River Plate tomava as ações da partida para si, atuando contra uma equipe, no 2° tempo, tomada pelo nervosismo, errando passes e dando brechas para a equipe argentina penetrar em velocidade. Suárez, aos 13 minutos, recebeu cruzamento na área, mas mandou por cima do gol.

Júlian Álvarez, então, decidiu servir seus companheiros: aos 22 minutos, serviu Casco, que acertou o travessão do Fortaleza. Dois minutos depois, aos 24, serviu Juan Quintero, que finalizou na trave de Max Walef.

Após as investidas dos Millionarios, a equipe de Marcelo Gallardo optou por cadenciar a partida. Em subidas rápidas, agrediu o Fortaleza, mas não conseguiu ampliar a vantagem construída no 1° tempo.