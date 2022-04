River Plate x Fortaleza pela Libertadores: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Um jogo histórico e emblemático para o Fortaleza. Assim pode ser descrito o confronto com o gigante River Plate, da Argentina, nesta quarta-feira (13), às 21h no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela Libertadores da América. A partida é válida pela 2ª rodada do Grupo F.

Palpite

inter@

Jogo histórico

Afinal, o Tricolor de Aço, fará o primeiro jogo de um time cearense fora de casa na Libertadores, e jogará em um dos estádios mais emblemáticos do continente, que estará lotado, com mais de 70 mil pessoas.

Sobre o adversário, trata-se de um dos maiores e dos melhores da América do Sul no momento, certamente o jogo mais difícil que qualquer time brasileiro enfrentaria na Libertadores. Um desafio daqueles para o Tricolor de Aço, mas do tamanho dos sonhos do torcedor leonino, que tem curtido cada momento que antecede o duelo.

Legenda: O Leão faz seu segundo jogo pela Libertadores de 2022, agora fora de casa Foto: KID JUNIOR

Tabela e momento

A partida é de grande importância para o Leão, já que na estreia, a equipe foi derrotada por 2 a 1 no Castelão pelo Colo-Colo. Ou seja, para não se complicar por uma vaga na 2ª Fase, o Fortaleza precisa pontuar em Buenos Aires. O River, venceu o Alianza Lima na estreia no Peru por 1 a 0.

Legenda: O atacante Moisés, em treino no CT do San Lorenzo, deve ser titular do Leão nesta quarta-feira contra o River pela Libertadores Foto: Bruno Oliveira/FEC

O momento do Tricolor de Aço é de oscilação. Após o título da Copa do Nordeste, a equipe estava invicta na temporada, mas foi derrotada na estreia da Libertadores e no domingo, para o Cuiabá, por 1 a 0, na estreia da Série A do Brasileiro.

Já os Milonarios, vem de 3 vitórias seguidas e estão na vice-liderança do Grupo A da Copa da Liga Argentina, batendo o Argentinos Juniors no último domingo, por 4 a 2.

Otimismo

Apesar de todo o poderio do adversário, os tricolores estão otimistas para o confronto em Buenos Aires. O argentino Romero falou da expectativa para o confronto.

“A gente tá com uma expectativa alta. Estamos preparados para fazer um bom jogo. Sabemos que vamos enfrentar um grande rival, possivelmente dos melhores da competição. Somos uma equipe brasileira, com tudo que isso implica, e dentro da competição somos importantes. O Brasil é um país que sempre é protagonista. Vamos enfrentar a partida, um campo difícil. É um grande rival e um grupo muito disputado”, disse o jogador.

Sobre como o Leão chega para o jogo, Romero ressalta que Vojvoda conhece bem o adversário.

“É uma equipe dinâmica, que vai propor seu estilo. Seguramente, vai ser uma partida aberta em muitas situações. Evidente o cenário vai estar a favor do River por condições locais. Mas nós temos um grande treinador argentino, temos outro companheiro argentino, sabemos o que vamos enfrentar e queremos fazer uma grande partida”, avaliou.

Para o confronto, o Leão chega sem desfalques, ou seja, jogará com sua força máxima. Com a Libertadores sendo prioridade, praticamente todos os titulares foram poupados no domingo na estreia da Série A.

No River Plate

Dentre os 22 convocados pelo técnico Marcelo Gallardo, o time confirmou que o meia Paradela e o atacante Barco, estão fora. Após exame na tarde desta segunda-feira, Barco teve diagnosticada uma ruptura no bíceps femoral direito e terá que ficar 21 dias sem jogar. Já José Paradela estava com covid-19, testou negativo, mas não foi relacionado.

Vice-líder do Grupo A da Copa da Liga Argentina com 19 pontos, 2 a menos que o Racing, o River Plate terá o retorno de 4 jogadores importantes ao time titular: Casco, Enzo Pérez, Simón e De La Cruz, todos poupados diante do Argentinos Juniors no último domingo.

Prováveis Escalações

River Plate

Armani; Herrera, Díaz, Martínez, Casco; Simón, Enzo Pérez, Fernández, De La Cruz; Suárez, Julián Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo Fortaleza

Max Walef; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Jussa, Zé Welison, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés, Silvio Romero. Técnico: Vojvoda

Ficha Técnica

Competição: Libertadores da América

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

Data: 12/4/2022

Horário: 21 horas

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Martín Soppi-URU e Nicolás Tará-URU

Transmissão: ESPN 4, Facebook Watch, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste