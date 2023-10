Fortaleza quer exibir final da Sul-americana no Castelão, revela Marcelo Paz

Após o sorteio que definiu os grupos do Estadual de 2024, o presidente Marcelo Paz concedeu entrevista ao Diário do Nordeste e, naturalmente, respondeu questionamentos envolvendo o Fortaleza na grande final da Copa Sul-Americana de 2023. Com os altos preços e a dificuldade do torcedor leonino em se locomover até o Uruguai, local da decisão do torneio continental, o mandatário tricolor revelou que quer exibir a final no Castelão.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Não está sacramentado ainda, mas a nossa ideia é fazer uma transmissão no Castelão. Colocar telões no gramado, os torcedores ocuparem a arquibancada no setor inferior. Vai ser cobrado ingresso, pois não pode ser aberto, mas ingressos acessíveis. Então, essa é a ideia do Fortaleza, mas não está fechada ainda. Nós estamos projetando essa transmissão oficial do clube na Arena Castelão para muita gente, não é uma coisa para pouca gente. Então, os preços devem ser mais acessíveis para criar aquele clima também de estádio, arquibancada, com a nossa torcida apoiando e acompanhando", disse.

O palco do confronto será o Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado. Nos últimos dias, o estádio vem passando por obras no gramado e em toda a sua estrutura para poder receber o jogo decisivo entre o Fortaleza e a LDU, do Equador, o que gerou algumas incertezas por parte dos torcedores. No entanto, o presidente leonino mostrou otimismo e afirmou acreditar que o lugar da partida estará em boas condições.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Isso é uma responsabilidade da Conmebol. Cabe a gente estar cobrando essa questão. A Conmebol é uma entidade grande, organizada, que cobra excelência dos seus clubes. Então eu acredito muito que o estádio, dentro do que é possível, vai estar com um gramado muito bom, com arquibancadas e vestiários confortáveis, um bom espaço para transmissão, já que é um evento que vai passar pro mundo inteiro. Então, acredito na competência da Conmebol para tocar isso. Não é um estádio dos sonhos, não é um Maracanã, uma grande arena, mas acredito que eles vão se dedicar muito para ter o melhor nível possível", comentou.

