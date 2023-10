Grupos do Estadual 2024 são divulgados; veja detalhes

Na noite desta quarta-feira (11), a Federação Cearense de Futebol divulgou os grupos do Estadual de 2024. O Fortaleza, atual pentacampeão, está no Grupo A ao lado de, Atlético Cearense, Caucaia, Floresta e Maracanã. Já o Ceará, vice-campeão em 2023, está no Grupo B, juntamente de Ferroviário, Barbalha, Horizonte e Iguatu.

Na competição, que tem início previsto para o dia 17 de janeiro, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B em jogos só de ida. Os líderes de cada chave avançam direto para a semifinal, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam um mata-mata entre si.

VEJA OS GRUPOS:

Grupo A

Atlético Cearense

Caucaia

Floresta

Fortaleza

Maracanã

GRUPO B