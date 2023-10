Decisivo, Pikachu sonha em fazer gol do título do Fortaleza na Sul-Americana; veja entrevista

Yago Pikachu marcou mais uma vez seu nome na história do Fortaleza Esporte Clube. Saiu dos pés do camisa 22 um dos gols que confirmaram a classificação do Leão para a inédita final da Copa Sul-Americana. Para ele, foi o gol mais marcante desde que chegou ao Pici.

“O mais importante. Pelo momento que é a partida, uma semifinal de Sul-Americana, onde conseguimos o objetivo que era chegar na final dessa competição tão importante e você fazendo gol, se torna mais importante ainda”, disse em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Legenda: Pikachu comemora gol pelo Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

Pikachu é apenas uma das muitas peças do grande quebra-cabeça que tem sido montado pelo Fortaleza em 2023. Para a festa tricolor ficar completa, resta apenas uma peça: o tão sonhado título de campeão da Copa Sul-Americana 2023.

“A gente precisa sonhar, acreditar, porque acho que tudo que a gente fez durante toda a competição é muito justo a gente estar nessa final e consequentemente conquistar esse título histórico”, destacou o atacante tricolor.

EXPECTATIVA PARA A FINAL DA SULA

Na decisão, o Fortaleza retornará para onde começou sua trajetória internacional em 2023: o Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. Foi lá onde o Leão enfrentou o Deportivo Maldonado, na pré-Libertadores, e será lá onde enfrentará a LDU na final da Sula.

Yago Pikachu não esteve presente no Estádio Domingo Burgueño no confronto contra o Deportivo Maldonado. Ele havia sido expulso na última partida do Fortaleza na Libertadores de 2022 e estava suspenso para o confronto no Uruguai.

“Coração estava à flor da pele, porque é muito mais difícil acompanhar pela televisão, das arquibancadas, do que dentro de campo. Graças a Deus agora vou ter a oportunidade de ir para lá e quem sabe a gente conseguir o tão sonhado título”, confessou.

Pikachu, porém, não será o único tricolor presente no Estádio Domingo Burgueño no dia 28 de outubro, data marcada para a disputa da final. A expectativa é que milhares de torcedores do Fortaleza viagem ao Uruguai para acompanhar presencialmente a decisão.

Yago Pikachu Jogador do Fortaleza Acho que o cenário vai ser todo colorido, vermelho, azul e branco. Tenho certeza que o torcedor vai fazer o máximo de esforço possível para estar nesse momento tão especial do clube. Nos tempos da Série C nunca abandonou e eu acho que não vai ser agora que o torcedor vai deixar de apoiar. Quem for vai fazer uma grande festa, vão largar muita coisa aqui para poder ir e nos acompanhar. Espero que a gente possa dar alegria com o título.

Autor de dez gols na atual temporada, Yago Pikachu virou sinônimo de sucesso para o Fortaleza. Em todos os jogos que o jogador marcou gol, o Tricolor do Pici venceu a partida. O sonho do atacante para a final, portanto, não poderia ser outro.

“O sonho a gente tem de conquistar o título, mas para completar tudo isso com um gol seria maravilhoso, fazer o gol do título mais importante da história do clube. Vamos trabalhar para isso”, comentou Pikachu ao projetar a final contra a LDU.

QUEM SERÁ TITULAR NA FINAL?

Yago Pikachu não vinha sendo titular do Fortaleza, mas ganhou a oportunidade contra o Corinthians, tendo em vista que o até então dono da posição, Marinho, sofreu uma lesão e não foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda para a partida.

A resposta de Pikachu não poderia ser melhor: foi um dos grandes nomes do Tricolor do Pici na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no jogo de volta das semifinais da Sul-Americana, marcando o primeiro gol do Leão na partida.

Legenda: Yago Pikachu era um dos símbolos do Fortaleza no esquema 3-5-2 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O bom desempenho do atacante reacendeu um debate entre os torcedores do Leão: caso Marinho se recupere da lesão e tenha condições de entrar em campo no dia 28 de outubro, quem será o titular na ponta direita contra o LDU, na decisão da Sula?

Yago Pikachu Jogador do Fortaleza A concorrência é muito grande. No começo do ano eu comecei jogando, depois o Calebe começou jogando, que eu acho um baita de um jogador, infelizmente machucou e agora está voltando, Marinho que chegou, teve aquele período de adaptação, conhecer o esquema de jogo, conhecer nós jogadores, depois começou a engrenar e infelizmente também acabou se lesionando, espero que até o dia 28 ele possa estar junto com a gente, à disposição.

“Essa dor de cabeça que seja para o Vojvoda. Quem ele escolher vai estar bem servido na posição, não só na direita, mas ele muda muito no meio-campo, no ataque, e o nosso grupo é muito forte, já demonstramos isso”, completou Pikachu.

Apesar de ter passado um período da temporada no banco de reservas, Yago Pikachu é o jogador que mais atuou com a camisa do Fortaleza na temporada 2023. Ao todo, neste ano, são 61 partidas, sendo 30 como titular e 31 saindo do banco de reservas.

“Eu era e continuo sendo, eu acredito, um jogador de confiança, até pelos dados, pelos números. Sou o jogador que mais jogou na temporada, então acredito que o treinador confia em mim, confia no meu trabalho, independente de posição ou não”, afirmou o ala.

ENQUANTO A FINAL NÃO CHEGA, FOCO NO BRASILEIRÃO!

Até a disputa da grande final da Sul-Americana, marcada para o dia 28 de outubro, o Fortaleza terá quatro compromissos pela Série A do Brasileirão 2023: enfrenta América-MG, Vasco, Bahia e Botafogo. Pikachu descartou focar apenas na Sul-Americana.

“A cobrança foi feita no vestiário após o jogo: não pode deixar o Brasileiro de lado. A gente quer ficar entre os seis primeiros colocados, para dar uma vaga direta na Libertadores. Os jogos vão servir de preparação para chegar muito focado dia 28”, explicou.

Yago Pikachu Jogador do Fortaleza Impossível tirar o pé, até porque nós somos profissionais. Se a gente tirar o pé o Vojvoda vai nos cobrar muito. A gente vai encarar o nosso próximo adversário pelo Brasileiro com a maior seriedade possível.

O Fortaleza ocupa atualmente a nona colocação da Série A, somando 39 pontos em 25 rodadas disputadas. A distância para o G-6 é atualmente de apenas dois pontos, com o Fluminense, sexto, colocado, somando 41 pontos.

Legenda: Yago Pikachu veste a camisa 22 do Fortaleza Foto: Kid Junior/SVM

“A gente tem que encarar o Brasileiro como a competição mais importante também, porque é o que move o clube. A gente quer se manter na parte de cima da tabela, quer entrar nesse G-6, que sempre bate na trave”, completou Pikachu.

PIKACHU FICA NO FORTALEZA PARA 2024?

Apesar do bom momento, a permanência de Yago Pikachu no Pici para a próxima temporada ainda não está garantida. O jogador está emprestado ao Leão pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. Mas há a possibilidade de permanência no Fortaleza em 2024.

Legenda: Pikacho comemorando gol com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Está encaminhando, acredito que possa ser com um final feliz. A gente prolongou um pouquinho a decisão, até dezembro. O presidente já sabe o meu desejo de permanecer aqui, agora basta os clubes conversarem. Acredito que a chance de ficar seja grande”, confirmou Pikachu.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.