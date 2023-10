Título da Sul-Americana vale prêmio e vaga em cinco torneios; veja o que Fortaleza pode ganhar

A final da Copa Sul-Americana de 2023 é um marco histórico para o Fortaleza. Em 104 anos de fundação, é a primeira vez do clube em um decisão de torneio internacional, na busca também de uma conquista inédita ao Nordeste. A decisão contra a LDU, dia 28 de outubro, às 17h, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, tem peso esportivo, mas vale vagas e premiação.

O Diário do Nordeste lista tudo que o campeão da Sula garante para 2023 e também 2024. Tem possibilidade de enfrentar um gigante da Europa, além melhores classificações em eventos, como a Libertadores e a Copa do Brasil.

O que o campeão da Sul-Americana ganha?

Premiação : US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,8 milhões).

: US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,8 milhões). Pontuação : conquista mais 600 pontos no ranking de clubes da Conmebol.

: conquista mais 600 pontos no ranking de clubes da Conmebol. Libertadores : vaga como cabeça de chave da fase de grupos para 2024.

: vaga como cabeça de chave da fase de grupos para 2024. Recopa : vaga para o torneio de 2024 contra o campeão da Libertadores.

: vaga para o torneio de 2024 contra o campeão da Libertadores. Copa do Brasil [BRASIL] : vaga na 3ª fase a partir da classificação para a Libertadores.

: vaga na 3ª fase a partir da classificação para a Libertadores. Desafio de Clubes : vaga para o torneio de 2024 contra o campeão da Liga Europa.

: vaga para o torneio de 2024 contra o campeão da Liga Europa. Final Four [EM ANÁLISE]: vaga para um novo torneio em 2024, com times da Conmebol e da Concacaf.

Veja também

Premiação

Até o momento, o Fortaleza embolsou pelo menos US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 milhões) na Sula. Foram US$ 900 mil (R$ 4,6 mi) pela participação na fase de grupos, mais US$ 550 mil nas oitavas, US$ 600 mil nas quartas e US$ 800 mil nas semifinais, além de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) das vitórias na 1ª fase - cada triunfo na etapa gerou US$ 100 mil, bônus da Conmebol.

O montante é mínimo pois envolve o prêmio de vice-campeão, que é de US$ 2 milhões. Caso fique com o título, a premiação é ampliada para US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,6 milhões).

Premiação do Fortaleza na Sul-Americana de 2023:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,6 milhões)

Bônus por vitória na 1ª fase: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Vaga nas oitavas: US$ 550 mil (cerca de R$ 2,8 milhões)

Vaga nas quartas: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões)

Vaga nas semifinais: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,1 milhões)

Vaga na final (no mínimo, a cota de vice): US$ 2 milhões (R$ 10,3 milhões)

Total: US$ 5,35 milhões (R$ 27,6 milhões)

Legenda: Tinga marcou um dos gols da vitória do Fortaleza que classificou para a final da Copa Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

Pontuação

No último ranking de clubes da Conmebol, o Fortaleza estava em 78º colocado, com 532 pontos. Caso se torne campeão da Sul-Americana, o regulamento prevê o ganho de mais 600 pontos. A lista serve como referência no continente e também pode ser critério para futuros torneios internacionais, como o novo Mundial de Clubes da Fifa.

Libertadores + Copa do Brasil

Legenda: A Libertadores é um dos principais torneios de clubes da América do Sul Foto: divulgação

Em caso de título da Sul-Americana, o Fortaleza garante uma vaga direta como cabeça de chave da Libertadores. A condição pode permitir a formação de um grupo mais acessível, uma vez que preencheria o chaveamento com adversários dos potes 2, 3 e 4 - cenário que o Leão ainda não teve.

Em paralelo, a presença na Liberta também o classifica para a 3ª fase da Copa do Brasil. No momento, o Leão tem vaga assegurada na competição, mas não está com a 3ª fase assegurada.

Recopa Sul-Americana

Legenda: Boca Juniors-ARG e Fluminense disputam o título da Libertadores de 2023, que classifica para a Recopa Foto: reprodução

O título da Sul-Americana também classifica o respectivo clube para a Recopa Sul-Americana, um evento organizado pela Conmebol que reúne o campeão da Sula contra o da Libertadores. Em 2023, por exemplo, o vencedor foi o Independiente Del Valle-EQU, que superou o Flamengo nos pênaltis.

O confronto é realizado com jogos de ida e volta, no início de 2024. Vale ressaltar que a Libertadores tem Boca Juniors-ARG e Fluminense como atuais finalistas. Na última edição, o vencedor da Recopa embolsou US$ 1,8 milhão, enquanto o vice-campeão ganhou US$ 900 mil de cotas da Conmebol.

Desafio de Clubes

Legenda: Independiente Del Valle-EQU e Sevilla-ESP se enfrentaram na decisão do 1º Desafio de Clubes Foto: Conmebol

Uma novidade oferecida ao campeão da Sul-Americana também é a vaga no Desafio de Clubes. O evento é uma parceria da Conmebol e da UEFA, reunindo os campeões da Sula e da Liga Europa.

A 1ª edição ocorreu em julho de 2023, com a decisão entre Independiente Del Valle-EQU e Sevilla-ESP - a agremiação espanhola venceu nos pênaltis. O torneio ocorreu na casa do Sevilla.

Na temporada atual, vale ressaltar, a Liga Europa tem como principais participantes: Liverpool-ING, West Ham-ING, Ajax-HOL, Villarreal-ESP, Atalanta-ITA, Roma-ITA, Bayer Leverkusen-ALE e Sporting-POR. Os 3º colocados das chaves da Liga dos Campeões também disputam o torneio.

Final Four

Legenda: A Conmebol e a Concacaf anunciaram uma parceria para a criação de uma nova competição de clubes em 2024 Foto: divulgação / Conmebol

A Conmebol e a Concacaf anunciaram de forma oficial a criação de um novo torneio para 2024 envolvendo "os melhores clubes das respectivas confederações". Com a valorização dos torneios continentais, a expectativa é de participação na competição do vencedor da Sul-Americana, da Libertadores, do Campeonato Mexicano e da Leagues Cup (EUA). E as partidas seriam realizadas em solo norte-americano.

O detalhamento do evento ainda será divulgado pelas duas federações. A ideia é promover o intercâmbio das equipes.