Fortaleza Esporte Clube: aquele time da Série C chegou na final da Sul-Americana

O Fortaleza Esporte Clube está na final da Copa Sul-Americana de 2023. Hoje, essa frase basta.

Aos desavisados, é a história. Aos sonhadores, o desejo de nunca acordar. Ao esporte, a coroação de um projeto esportivo. Ao futebol cearense e nordestino, o ineditismo escrevendo mais um capítulo.

Um marco testemunhando por mais de 60 mil torcedores na Arena Castelão, mas sentindo por milhares. Gerações que trajam o vermelho, azul e branco acompanham agora a agremiação subir de patamar em escalada nacional e internacional meteórica, com recordes, marcas e conquistas.

No Brasil, é um exemplo. E a chegada na finalíssima da Sula é a consolidação desse caminho.

Veja também

O Fortaleza derrubou o gigante Corinthians com soberania. Foi melhor, empilhou chances e viu personagens emblemáticos como Pikachu e Tinga marcarem os gols da vitória por 2 a 0. Um coletivo com identidade tática, sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, viu o futebol ser justo.

Avança como um indivíduo sem bússola em uma estrada desconhecida - onde ninguém chegou. É chamado pela história e assim segue a luz da “Gran Conquista”. No dia 28 de outubro, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, contra Defensa Y Justicia-ARG ou LDU-EQU, aquele time que saiu da Série C em 2017 pode ganhar o 1º título internacional do Nordeste.

Marcos do Fortaleza nas últimas temporadas

2017: Saída da Série C após oito anos.

2018: Título inédito da Série B.

2019: Título inédito da Copa do Nordeste, campeão cearense e segue na Série A (G-9).

2020: Participação inédita da Copa Sul-Americana, campeão cearense e segue na Série A.

2021: Semifinal inédita da Copa do Brasil, campeão cearense e segue na Série A (G-4).

2022: Participação inédita na Libertadores, campeão cearense e da Copa do Nordeste, quartas da Copa do Brasil e segue na Série A (G-9).

2023: Participação na Libertadores, campeão cearense, final inédita da Copa Sul-Americana (em andamento) e segue na Série A (em andamento).