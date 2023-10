Lucero cita expectativa para a final da Sula, mas ressalta: 'sempre pensando no Brasileirão'

O Fortaleza enfrenta o América-MG neste domingo (8), em jogo do Campeonato Brasileiro. Após conquistar a vaga inédita da final da Sul-Americana, a equipe segue em busca de alcançar o G-6 da tabela da Série A. Atacante e artilheiro do Tricolor na temporada, Lucero falou sobre a expectativa para a final do torneio continental, mas ressaltou a importância .

"Muito feliz. Estou aqui vivendo um momento muito importante na minha carreira. Eu vim aqui para conquistar coisas importantes. Agora é uma final de Sul-Americana, fico feliz, mas ainda falta o mais importante (o título). É uma sensação de alegria, felicidade, muito grande", disse o camisa nove.

O argentino deve entrar em campo para o duelo contra o time mineiro. O jogador destacou o bom momento do clube e a qualidade dos companheiros de equipe.

"Domingo não podemos comemorar muito, porque teremos um jogo importante do Brasileirão. Teremos tempo pela frente para preparação para a final, mas sempre pensando no Brasileirão. Quando escolhi jogar no Brasil, pensei que era a liga mais forte da América. Queria crescer no pessoal. Os companheiros de time são muito bons e a comissão técnica", finalizou o jogador.

O Fortaleza eliminou o Coelho nas quartas de final da Sul-Americana. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (8), na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).