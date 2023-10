A 15 dias da final da Sula, Guilherme admite foco e elogia elenco: 'temos uma equipe muito madura'

O Fortaleza tem pela frente uma grande decisão. Pela primeira vez na história do clube, o Leão chegou na final da Copa Sul-Americana, mas antes de entrar em campo pelo torneio internacional, o Tricolor ainda terá três jogos e essa sequência começa contra o Vasco. O atacante Guilherme comentou sobre a virada de chave e o foco na Série A nesses dias que antecedem a decisão.

"A gente já é craque em fazer isso. A gente tem uma equipe muito madura. Não vamos ter dificuldade nessa questão de virar a chave. Não tem problema para a nossa equipe. Descansamos, cada um aproveitou o que tinha para aproveitar. Cada um está com as baterias recarregadas para essa sequência importantíssima e segurar essa ansiedade", disse o jogador.

O jogador ainda aproveitou para elogiar a equipe e falar sobre os 15 dias que antecedem a final da Sul-Americana, marcada para o dia 28 de outubro, às 17h (de Brasília), no Uruguai.

"Esse mês está cheio de surpresas. Mês de final. É o mês mais importante da história do clube. E vem o aniversário do clube no meio, no dia de uma partida. A gente está focado, concentrado. Nosso time é uma equipe muito segura. Teremos um bom tempo para trabalhar. Sabemos dos nossos objetivos que é seguir em cima. O Vasco tem uma equipe qualificadíssima. Temos que aproveitar bem, desfrutar dos treinos", finalizou o atacante.

O Fortaleza volta a campo contra o Vasco, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília).