Com lista extensa de pendurados, Fortaleza volta a treinar no Pici nesta quinta (12)

Após três dias de folga, a delegação do Fortaleza se reapresenta nesta quinta-feira (12) no Pici, de olho no Vasco da Gama, adversário na 27ª rodada da Série A. O Leão inicia a preparação sem novas baixas, seja por lesões ou suspensão, mas tem uma lista extensa de jogadores “pendurados”.

No total, 12 jogadores do Tricolor estão a um cartão amarelo de completar a sequência de três, que vale suspensão. Pelo menos metade é considerado titular atualmente, situação que pode desfalcar bastante o Tricolor nos duelos posteriores pelo Campeonato Brasileiro.

Dos jogadores que hoje atuam como titular, estão com dois cartões amarelos os defensores Titi, Bruno Pacheco e Brítez, além dos atacantes Lucero, Pikachu e Marinho. Os demais são: Gonzalo Escobar, Lucas Sasha, Calebe, Thiago Galhardo, Sílvio Romero e Imanol Machuca.

Planejamento

O Fortaleza tem três jogos pela Série A até a data da final da Copa Sul-Americana, dia 28, e o último será contra o líder Botafogo, a quatro dias da decisão do torneio da Conmebol. A tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda utilize uma equipe toda reserva nesta partida e a comissão técnica pode tentar utilizar os dois jogos anteriores, contra Vasco da Gama e Bahia para “limpar” os cartões dos atletas pendurados (receber o terceiro amarelo de forma programada).

Em recuperação

Os atletas Marinho e Pedro Rocha são tratados como dúvida para o próximo jogo, contra o Vasco. O primeiro se recupera de um estiramento ligamentar no joelho direito e apesar de já estar há duas semanas sob os cuidados do departamento médico, ainda não trabalhou com bola e deve ficar mais um tempo sem atuar.

Quanto a Pedro Rocha, que já trabalhou com o grupo antes da partida passada, contra o América-MG, a previsão de retorno é somente para a 31ª rodada da Série A. Ele até pode antecipar esse momento, mas os médicos do clube afirmam que a transição dele é mais demorada.

O Tricolor volta a jogar somente dia 18, data do aniversário de 105 anos do clube, em São Januário, contra o Vasco.