Bruno Pacheco destaca maturidade do Fortaleza para sequência na Série A antes de final Sul-Americana

Quando se pensa em Fortaleza é inevitável não pensar na final da Copa Sul-Americana de 2023 que está cada vez mais próxima. No dia 28 de outubro, o Leão disputará a decisão continental em busca de uma conquista inédita, mas, antes disso, o clube terá uma sequência de três jogos pela Série A. De acordo com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco a maturidade do grupo e o planejamento da diretoria são fundamentais no atual momento vivido pela equipe.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Fortaleza “Planejamento sempre tem. Dessa vez, não é diferente. A gente sabe que, principalmente, vocês da imprensa, estão muito ansiosos com a final da Sul-Americana. Claro que a gente também está, mas o clube tem se planejado muito bem, questão de logística, dos preparativos, deixado nós, jogadores, muito tranquilos para a gente focar agora nas partidas que antecedem essa final. O grupo é muito maduro de ter essa percepção de que o próximo jogo é o mais importante. Como eu falei, é claro que bate a ansiedade, é inevitável não pensar, mas a gente já conseguiu virar a chave contra o América-MG e estamos preparados. A gente agora pensa no Vasco”, ressaltou.

Em sua primeira temporada no Pici, Pacheco vem se destacando e acumula bons números. Titular absoluto no time de Juan Pablo Vojvoda, ele tem dois gols e cinco assistências até o momento. O desempenho reflete na felicidade do atleta, que afirma viver o melhor momento de sua carreira.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Fortaleza “O pessoal até brinca: ‘o Pacheco está feliz’. Sim, eu estou muito feliz com o meu momento, com o momento da equipe, de poder estar entrando para a história do clube, mas eu não sou de ficar falando individualmente. Acho que por trás de cada jogador existe todo um trabalho, de todos. Claro que quando o trabalho é bom, as peças individuais começam a aparecer. Então, acredito sim que é o meu melhor momento da carreira. Claro que com gols e assistências é muito mais evidente. O time também está correspondendo bem e isso acontece naturalmente, das peças individuais aparecerem um pouco mais. Mas pra isso acontecer o elenco tem que estar muito forte”.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Fortaleza “Existe todo um trabalho por trás disso. Técnico, tático, estudo sobre o adversário. Consequentemente, aparece a oportunidade ali e eu fico feliz de estar marcando, contribuindo. Tive oportunidades em outros jogos de estar finalizando. Mas independente de quem faça gols ou dê assistências, eu tô muito feliz com o momento do clube”, completou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: