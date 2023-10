Fortaleza irá para sua 3ª sequência de dois jogos fora de casa nesta Série A; veja retrospecto

O Fortaleza terá dois jogos fora de casa seguidos pela Série A do Campeonato Brasileiro: contra Vasco, no dia 18, e Bahia, três dias depois. O duelo pela 27ª rodada será às 21h30 em São Januário, enquanto pela 28ª, na Fonte Nova, às 18h30.

Esta será a 3ª sequência de dois jogos fora de casa na Série A, com o Leão provavelmente jogando com sua formação titular visando a final da Copa do Sul-Americana no dia 28 contra a LDU, às 17 horas, no Estádio Domingo Burgueño, dia 28 em Maldonado, no Uruguai.

Isso porque, no jogo mais próximo, no dia 24, no Castelão, contra o Botafogo, às 19 horas pela 29ª, o Leão deve atuar com uma formação reserva.

De olho no G4

E ao atuar com os titulares contra Vasco e Bahia, a chance do Leão é pontuar bem de olho no G4. Em 6º com 42 pontos, o Fortaleza pode entrar no G4 se tiver uma boa pontuação, já que três clubs acima dele estão com 44 pontos (Grêmio, Palmeiras e Flamengo).

E como foram as duas sequências de dois jogos fora de casa anteriores?

Contra Grêmio e América (1 ponto)

A sequência anterior de dois jogos seguidos fora de casa não foi boa para o Leão, com a equipe conquistado só um ponto. O time empatou com o Grêmio fora de casa por 0x0 pela 6ºrodada, e perdeu para o América/MG por 2 a 1, em seguida no estádio Independência.

Contra Botafogo e Cruzeiro (3 pontos)

Na segunda sequência, pela 10ª e 11ª rodadas, o Leão pontuou mais. O Tricolor perdeu para o líder Botafogo por 2 a 0 no estádio Nilton Santos, mas se recuperou, vencendo o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão.

Aproveitamento geral

Assim, o Leão tenta sequência inédita nesta Série A, que seria conquistar 4 ou 6 pontos. No geral nesta Série A, o Tricolor de Aço tem a 8ª melhor campanha, com 38,9% de aproveitamento, somando 14 pontos em 12 jogos (4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas). São 10 gols marcados e 13 sofridos.

O Leão venceu Coritiba (3x0), Inter (1x0) e São Paulo (2x1), empatou com Corinthians (1x1), Grêmio (0x0), e perdeu para América/MG (2x1), Botafogo (2x0), Flamengo (2x0), Palmeiras (3x1), Goiás (1x0) e Fluminense (1x0).