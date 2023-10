Vasco x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Fortaleza entram em campo na noite desta quarta (18) em partida válida pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Estádio São Januário.

O Leão do Pici inicia a rodada com 42 pontos, na 6ª colocação. A equipe é líder da Série A no returno, com 16 pontos em sete jogos já disputados. Foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O Tricolor cearense ainda divide atenções com a final da Copa Sul-Americana. A grande decisão contra a LDU, do Equador, acontece na próximo dia 28 de outubro. Até lá, o time de Juan Pablo Vojvoda ainda tem três confrontos pela Série A.

Legenda: Vojvoda aproveita as pausas para descansar e treinar sua equipe. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Por outro lado, o Vasco vive situação delicada na competição. O time carioca é o 17º colocado na tabela de classificação, com apenas 27 pontos, e luta para permanecer na elite em 2024.

A equipe entrou em campo pela última vez no dia 07, há 10 dias, quando empatou por 0 a 0 com o São Paulo, em São Januário. Nos últimos cinco jogos, o Cruzmaltino venceu três, empatou um e perdeu outro.

Transmissão

O jogo vai ser transmitido ao vivo na TV Verdes Mares e pelo Premiere, no canal fechado. A Verdinha também transmite as emoções do duelo pelas ondas da rádio, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

O Fortaleza vive um dos momentos mais importantes da sua história. Completando 105 anos nesta quarta-feira (18), o Leão está a 10 dias de disputar a grande decisão da Copa Sul-Americana de 2023 contra a LDU.

Na Série A, o Leão vem realizando uma boa campanha desde o início. Para o duelo contra o Vasco, Vojvoda relacionou 27 atletas, com destaque para Marinho e Pedro Rocha.

Mesmo não estando 100%, Marinho compõe o elenco para alguns treinos e seguir tratando a lesão no joelho. No caso de Pedro Rocha, ele está de volta após meses de tratamento e pode entrar em campo novamente com a camisa tricolor. Vojvoda não tem desfalques e deve mandar força máxima para o duelo desta noite.

Legenda: Atacante Pedro Rocha retorna após grave lesão. Foto: Lucas Catrib/SVM

Já o Vasco luta com todas as suas forças para fugir do rebaixamento. A equipe quer fazer valer o mando de campo para retomar o caminho das vitórias após duas rodadas e deixar o Z-4. A intenção é ter a força da torcida como o diferencial. Os ingressos foram esgotados rapidamente e a expectativa é que 20 mil vascaínos estejam presentes no Estádio São Januário.

Para o duelo com o Leão, o time de Ramón Diaz deve ter mudanças entre os 11 iniciais, já que o meia Paulinho está suspenso pelo terceiro amarelo e Medel, que vem atuando na zaga, está com a seleção chilena nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os substitutos devem ser Maicon e o francês Payet.

Em contrapartida, jogadores que estavam no departamento médico foram liberados e podem ser opções. Casos do atacante Rossi e do lateral-direito Gabriel Dias, ex-Fortaleza e Ceará. Já o zagueiro Robson segue como dúvida.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e Payet; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

inter@

VASCO x Fortaleza | Ficha Técnica

Competição: 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18/10/2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)