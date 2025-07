José Herrera desembarca em Fortaleza como novo reforço do Leão; atleta faz exames nesta quinta

Novo reforço do Fortaleza, o atacante Jose Herrera, desembarcou no início da noite desta quarta-feira (2), no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O jovem atacante de 22 anos chega com vínculo contratual até 2030. O Tricolor do Pici adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta por R$13 milhões de reais. O atleta realiza exames nesta quinta-feira (3), no Centro de Excelência Alcides Santos e deve ser poupado dos treinamentos devido o desgaste da viagem, iniciando de forma oficial na sexta-feira (4).

Ao Diário do Nordeste, o atleta reforçou a felicidade de vestir a camisa tricolor, após uma semana de espera para chegar ao Brasil. "A verdade é que estou muito feliz por vir, num semana muito longa de espera. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia., não hesitei em nenhum segundo. Há uma expectativa muito positiva. Estamos no momento em que queremos poder dar um passo muito importante na carreira".

O atleta espera já estar à disposição do elenco mais breve, visando o Clássico-Rei. Ele sabe da responsabilidade, quer conhecer as pessoas, sentir a energia e entregar o melhor em campo. "A verdade é que o campeonato está começando agora, quero conhecer as pessoas, vestir a camisa para poder estar em campo e fazer um jogo melhor".

Herrera é um jogador canhoto, que atua pelos dos lados do campo. Em 2025, pelo Argentinos Juniors, time que defendia, ele marcou cinco gols e deu duas assistências. O Fortaleza volta a campo no dia 9 de julho, quando encara o Bahia pelas quartas da Copa do Nordeste fora de casa. O atleta será regularizado no clube a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela das transferências, que segue até o dia 2 de setembro.