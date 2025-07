Jogos do Fortaleza em julho: veja calendário com datas das partidas

O Fortaleza já retomou as atividades com foco na sequência do Brasileiro, da Copa do Nordeste e da Libertadores. Neste mês de julho, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda vai disputar quatro partidas. Confira agenda de jogos.

O Tricolor do Pici volta a campo diante do Bahia, em duelo decisivo das quartas de final da Copa do Nordeste. Em seguida, pelo Brasileiro, enfrenta Ceará, o Esquadrão novamente e o Bragantino. Três desses confrontos serão como mandante

AGENDA DE JOGOS DO FORTALEZA EM JULHO:

9 de julho (quarta-feira)

21h30 - Bahia x Fortaleza

13 de julho (domingo)

20h30 - Fortaleza x Ceará

19 de julho (sábado)

16h - Fortaleza x Bahia

26 de julho (sábado)

18h30 - Fortaleza x Bragantino