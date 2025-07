Moisés desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei; Rossetto está à disposição

O Fortaleza ainda vai passar um bom tempo sem Moisés. O atacante, que sofreu lesão no jogo contra o Internacional, não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o Clássico-Rei. A previsão é de que ele retorne após o fim do Mundial de Clubes. Já Matheus Rossetto retomou as atividades regulares.

Moisés sofreu uma lesão logo após marcar um gol no duelo contra o Internacional. Durante a comemoração, o atleta recebeu um empurrão do companheiro Deyverson. O tento acabou anulado por impedimento e o confronto terminou sem gols. Em seguida, foi constatada a lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O atleta não entra em campo há quase três meses, desde o dia 13 de abril. Caso o jogador deixe o departamento médico após o Mundial, ele segue para a preparação física na segunda quinzena de julho.

Já o volante Matheus Rossetto, que estava em período de transição após se recuperar de um estiramento muscular na panturrilha direita, voltou para as atividades com o restante do elenco.

O Tricolor do Pici volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Bahia em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília).