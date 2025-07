Fortaleza tem interesse na contratação de Santiago Solari, atacante argentino do Racing

O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Santiago Solari, de 28 anos, atualmente no Racing/ARG. A primeira informação foi do jornalista Toty Pinto e confirmada pelo Diário do Nordeste. O Tricolor de Aço ofereceu várias condições de negociação ao Racing, que só aceita a venda.

O atleta é titular no elenco e peça de confiança do treinador Gustavo Quinteiros, com contrato até o final de 2028. Apesar do bom momento, deixa o espaço aberto para a negociação apenas de venda do atleta.



O clube argentino adquiriu o atleta no início de 2024, pagando 3 milhões de dólares ao Defensa y Justicia por 80% dos direitos econômicos. Em 2025, foram 20 jogos, com quatro gols e duas assistências. O contrato do atleta vai até dezembro de 2027.