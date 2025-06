Fortaleza Tritões: destaque no futebol americano e flag football | Jogada do Leão #22

O Fortaleza Tritões, criado em 2016, é uma das principais referências da modalidade no Ceará. Em 2021, o projeto ganhou ainda mais força ao firmar parceria com o Fortaleza Esporte Clube. Atualmente, conquistaram o título invicto do Campeonato Cearense de Flag Football 2025, o pioneiro na primeira edição estadual.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de Rodrigo Machado, Treinador de Defesa e Gabriel Marques, atleta do Fortaleza Tritões.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO: