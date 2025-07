Fortaleza negocia contratação de atacante Adam Bareiro, do River Plate, por US$ 1,8 milhão

O Fortaleza está cada vez mais próximo da contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro, do River Plate, da Argentina. O Diário do Nordeste apurou, de forma exclusiva, que o valor da proposta tricolor é de US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,8 milhões na cotação atual), além de metas dentro do vínculo, em caso de desfecho positivo.

No início da temporada, o centroavante foi emprestado ao Al-Rayyan, do Catar. No futebol árabe, foram 17 partidas, com seis gols e uma assistência.

Na carreira, Bareiro atuou também por equipes como Nacional, do Paraguai, e Monterrey, do México. O melhor momento foi em 2023, quando defendeu as cores do argentino San Lorenzo, onde registrou 18 tentos em 48 jogos, com duas assistências.

O destaque sul-americano ainda rendeu convocações para a seleção do Paraguai. No geral, disputou a Copa América de 2024 e participou de nove exibições, sem marcar.

A diretoria tricolor avança nas tratativas para oficializar a negociação. Com a pausa do calendário nacional por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Leão volta a campo na próxima quinta-feira (9), contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília).