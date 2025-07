Marcelo Paz confirma Bareiro e fala sobre três centroavantes no elenco: "Vojvoda sabe gerenciar"

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou a contratação do atacante Adam Bareiro, que inclusive já está na capital cearense e deve ser anunciado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira (7). O dirigente leonino destacou que o Tricolor seguirá com três centroavantes no elenco.

"É um atleta de qualidade que estava no River Plate, um dos maiores clubes da América do Sul. Boa idade, boa característica. Vojvoda já trabalhou com três centroavantes aqui, ele sabe gerenciar isso. Poder de ataque, poder de fogo. E certamente vem aí com expectativa muito boa para nos ajudar. Ele escolheu o Fortaleza, quis vir pra cá", disse Paz, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Bareiro se junta a Lucero e Deyverson como centroavantes do elenco leonino.

O valor da proposta tricolor pela sua aquisição foi de US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,8 milhões na cotação atual), além de metas dentro do vínculo.

No início da temporada, o centroavante foi emprestado ao Al-Rayyan, do Catar. No futebol árabe, foram 17 partidas, com seis gols e uma assistência.

Na carreira, Bareiro atuou também por equipes como Nacional, do Paraguai, e Monterrey, do México. O melhor momento foi em 2023, quando defendeu as cores do argentino San Lorenzo, onde registrou 18 tentos em 48 jogos, com duas assistências.