Reforço do Fortaleza, Tuco Herrera exalta Clássico-Rei e vive expectativa para jogo

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (7), na semana que antecede o Clássico-Rei pela Série A do Brasileiro, o mais novo reforço do Fortaleza, José Herrera, disse que já foi “apresentado” ao duelo e vive a expectativa de disputá-lo pela primeira vez.

O clássico (Clássico-Rei) foi a primeira coisa que me falaram aqui. E o clássico será em uma semana. Sei da maneira que se vive (o jogo), a cidade se divide em duas. Vai ser uma semana importante para o clube, tanto para todos do grupo quanto para o treinador. Daremos o melhor para alcançar um triunfo José Herrera Atacante do Fortaleza

Veja também Jogada Ceará e Fortaleza iniciam venda de ingressos e check-ins para Clássico-rei de domingo (13)

Para que o argentino possa estar à disposição de Vojvoda, no entanto, ele precisa ser regularizado e a janela de transferências abre apenas na quinta-feira (10), deixando margem de tempo limitada para o departamento de futebol do Tricolor. Herrera só poderá jogar o Clássico-Rei se o nome dele estiver no BID até a noite de sexta-feira (11).

Por ser um atleta que vem do exterior (ele atuava no Argentino Juniors) há burocracia quanto aos documentos necessários para regularização e não há garantia de que Herrera esteja liberado para atuar domingo contra o Ceará. O departamento de futebol, no entanto, vai correr contra o tempo para deixar o atacante apto.

Tucu, como é chamado, pelo fato de ter nascido na cidade argentina de Tucumã, já treina com o elenco do Fortaleza desde o fim da semana passada e vinha atuando no futebol argentino normalmente. A última partida oficial dele foi em 28 de maio, pela Copa da Argentina.

O jogo pela Copa do Nordeste contra o Bahia, na quarta-feira (9), não preocupa o novo reforço tricolor, uma vez que ele não pode atuar no Nordestão. As inscrições para o torneio se encerram com o fim da primeira fase.