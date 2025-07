Novo atacante do Fortaleza, Herrera assina contrato e inicia treinamentos no Pici

José Herrera, novo atacante do Fortaleza, assinou contrato e começou os trabalhos no Centro de Excelência Alcides Santos nesta quinta-feira (3). O jovem atleta de 22 anos conheceu Vojvoda e os companheiros de equipe. O Tricolor pagou cerca de R$13 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta que veio do Argentinos Juniors. O vínculo contratual vai até 2030.

"Fui muito bem recebido por aqui. Estou feliz e ansioso. Feliz por chegar a um ambiente cheio de pessoas boas e ansioso para treinar e jogar. Darei o meu melhor, essa é a melhor forma de retribuir toda a confiança", afirmou o atleta.

O atacante pode atuar tanto pelos lados do campo quanto pelo meio. Em 2025, vestindo a camisa do time argentino, ele marcou cinco gols e deu duas assistências.

O Tricolor do Pici volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Bahia no duelo das quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto será na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília).