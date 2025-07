Fortaleza encaminha saída de atacante Dylan Borrero com venda milionária; veja valor

O Fortaleza encaminhou a saída do atacante colombiano Dylan Borrero. Com contrato até o fim de 2028, o atleta está sendo negociado em definitivo com um time da 1ª divisão da Colômbia, em operação milionária. A informação foi divulgada no Bora Leão e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação, em trâmites finais, será próxima de R$ 7,5 milhões. O jogador de 23 anos chegou no início de temporada ao Pici após uma passagem pelo New England Revolution, dos EUA.

Na ocasião, chegou sem custos. Sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, recebeu poucas chances e foi titular apenas uma vez, na vitória contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense. O último momento, no entanto, foi no empate em 1 a 1 com o Atlético Bucaramanga-COL, em 24 de abril, na Colômbia, pela Libertadores, quando atuou por apenas 24 minutos.

No geral, foram sete partidas com a camisa tricolor, com duas assistências e sem gols marcados. Os demais movimentos de saída forram: o zagueiro Titi (rescindiu e fechou com o Goiás), o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (emprestado ao Mirassol), o volante Pol Fernández (rescindiu e ficou livre no mercado) e o volante Pedro Augusto (rescindiu e fechou com o Sport).