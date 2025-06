Fortaleza aceita proposta do Mirassol por Felipe Jonatan; saída depende do lateral

O Fortaleza aceitou uma proposta do Mirassol pela contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, sem espaço no elenco do Tricolor do Pici. O Diário do Nordeste apurou que o acerto depende apenas de uma resposta positiva por parte do próprio jogador.

A proposta oficial do Mirassol é de um empréstimo com opção de compra, o que foi aceito pelo Fortaleza. A possibilidade agora está nas mãos de Felipe Jonatan, que avalia as condições para dar uma resposta ao time paulista e prosseguir com a negociação.

Legenda: Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Fortaleza, pode estar de saída do Leão Foto: Mateus Lotif/FEC

Esta é a segunda vez que o Mirassol procura o Fortaleza pela contratação de Felipe Jonatan. Na janela de transferências doméstica, após o fim dos campeonatos estaduais, o time já havia procurado o Fortaleza e o próprio jogador.

Felipe Jonatan, de 27 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2024, mas perdeu espaço no time na temporada 2025. Neste ano, ele soma apenas duas partidas com a camisa tricolor, estando inclusive treinando separadamente do restante do elenco.