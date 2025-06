Fortaleza acerta saída de Pedro Augusto ao Sport em definitivo

O volante Pedro Augusto deixará o Fortaleza, com destino ao Sport. A informação é do jornalista Antônio Gabriel. As negociações já estavam avançadas, conforme adiantado pelo Diário do Nordeste e foi concretizada nesta terça-feira (17). A contratação será em definitivo, até o final de 2026, sem custos.

Outro clube na disputa pelo atleta era o Juventude/RS, que não deu segmento. Em 2025, Pedro Augusto só disputou cinco partidas pelo Tricolor de Aço, sendo uma na Série A do Brasileiro.

Pedro Augusto é o terceiro atleta a deixar o Leão do Pici, após a promessa de mudanças no elenco. Na última janela, que fechou no dia 10 de junho, dois atletas deixaram o Pici: o zagueiro Titi e o volante Pol Fernández.

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DO ATLETA

Pedro Augusto deixa o Fortaleza após três anos vestindo a camisa tricolor. Foram 71 partidas e o título de campeão da Copa do Nordeste em 2024. O atleta se tornou alvo de críticas do torcedor, após perder o pênalti decisivo na final da Copa Sul-Americana em 2023, que daria o título histórico ao Laion.

Em 2024, ainda disputou 45 jogos, mas na atual temporada, foi escanteado, sendo acionado em apenas cinco jogos. O último duelo foi contra o Racing, no dia 29 de maio, pela Libertadores.