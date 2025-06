Dylan Borrero é procurado por times colombianos e pode deixar o Fortaleza

O atacante Dylan Borrero pode estar de saída do Fortaleza após receber procuras de outras equipes no mercado de transferências. América de Cali e Atlético Nacional entraram em contato com o staff do jogador, demonstrando interesse na contratação.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste. As sondagens foram feitas diretamente ao staff do atletas, não sendo enviada nenhuma proposta oficial ao Fortaleza até o momento da publicação da matéria.

Dylan Borrero soma apenas sete jogos com a camisa do Fortaleza e não tem tido espaço no time de Juan Pablo Vojvoda. Em processo de reformulação, a tendência é que o Tricolor do Pici não dificulte uma eventual possibilidade de saída do atacante.

O Fortaleza anunciou a contratação de Dylan Borrero em janeiro deste ano, com contrato até o fim de 2028, com possibilidade de renovação por mais um ano. O atleta chegou ao Tricolor do Pici sem custos de aquisição.