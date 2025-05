Reforço do Fortaleza, Matheus Pereira desembarca na capital cearense e conhece Pici

Matheus Pereira já está na capital cearense. O novo reforço do Fortaleza conheceu a sede do clube, no Pici, nesta quinta-feira (29). O clube publicou um vídeo para mostrar a chegada do novo meia da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. O jogador chega com vínculo até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano.

O meio-campista desembarcou junto com a família no Aeroporto Pinto Martins e foi recebido por torcedores.

"Fala, nação tricolor! Já cheguei aqui no Pici! Vamos juntos! Um abraço!", disse o jogador em imagens publicadas pelo clube nas redes sociais.

Em 2025, foram 32 partidas, com um gol e cinco assistências na segunda divisão da La Liga. Ao todo, foram 118 jogos, quatro gols e 14 assistências pelo Eibar.

O atleta de 27 anos ficou no futebol da Espanha por seis temporadas. O jogador passou por Barcelona, Juventus e Empoli (ITA) e Bordeaux (FRA). Ele foi revelado nas categorias de base do Corinthians e chegou a defender o Paraná-PR.

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estadio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda, na cidade de Buenos Aires. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

VEJA VÍDEO: